舊金山華埠非裔婦疑打劫亞裔女事主（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠發生一宗案件，被途人用手機拍攝整個過程，警方懷疑是搶劫案，由於沒有人報警，警方現正呼籲看見片段的人士，包括案中受害人以及目擊者與警方聯絡，提供資料。

本台一名觀眾上星期五早上10時左右經過Broadway街時，聽到有人在對面街Turk Murphy Lane夾Broadway街叫罵，於是用手機拍攝，從片段中見到一個非洲裔女人，用手將一個亞裔女人壓在牆上，期間伸手進女事主的外套，又大聲用粗口罵她。

後來女事主從外套口袋裡拿出一些東西，而非洲裔女人就將東西奪過來，又用臉貼近女事主的臉，大聲叫罵，當時非洲裔女人面上的口罩並沒有遮蓋著口和鼻，有路過的汽車響喇叭，有途人大聲喝止「停手！停手！」，這時候非洲裔女人才走開。

本台在提供片段的觀眾同意下，將這片段提交給警方，中央警察分局局長吳俊偉（Julian Ng）表示，暫時沒有人報案，但警方會根據這錄影片段立案調查。

吳俊偉說：「從片段明顯可見有一名受害人，當你們報導這則新聞後，如果有任何知情人士，請他們聯絡中央警察分局或警方，好讓我們找到案中受害人以及目擊者。」

吳俊偉表示，在舊金山，不遮蓋口鼻近距離接近他人有違衛生指令，而警方就懷疑事件是一宗搶劫案，警方呼籲案中女事主以及目擊者向中央警局報案，地址是Vallejo街766號，電話是(415) 315-2400，又或者致電警方非緊急熱線(415) 553-0123。

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