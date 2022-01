舊金山華埠非裔婦疑打劫亞裔女事主（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠發生一宗案件,被途人用手機拍攝整個過程,警方懷疑是搶劫案,由於沒有人報警,警方現正呼籲看見片段的人士,包括案中受害人以及目擊者與警方聯絡,提供資料。

本台一名觀眾上星期五早上10時左右經過Broadway街時,聽到有人在對面街Turk Murphy Lane夾Broadway街叫罵,於是用手機拍攝,從片段中見到一個非洲裔女人,用手將一個亞裔女人壓在牆上,期間伸手進女事主的外套,又大聲用粗口罵她。

後來女事主從外套口袋裡拿出一些東西,而非洲裔女人就將東西奪過來,又用臉貼近女事主的臉,大聲叫罵,當時非洲裔女人面上的口罩並沒有遮蓋著口和鼻,有路過的汽車響喇叭,有途人大聲喝止「停手!停手!」,這時候非洲裔女人才走開。

本台在提供片段的觀眾同意下,將這片段提交給警方,中央警察分局局長吳俊偉(Julian Ng)表示,暫時沒有人報案,但警方會根據這錄影片段立案調查。

吳俊偉說:「從片段明顯可見有一名受害人,當你們報導這則新聞後,如果有任何知情人士,請他們聯絡中央警察分局或警方,好讓我們找到案中受害人以及目擊者。」

吳俊偉表示,在舊金山,不遮蓋口鼻近距離接近他人有違衛生指令,而警方就懷疑事件是一宗搶劫案,警方呼籲案中女事主以及目擊者向中央警局報案,地址是Vallejo街766號,電話是(415) 315-2400,又或者致電警方非緊急熱線(415) 553-0123。

