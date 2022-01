CDC更新戴口罩指引 哪種口罩效果最好

【KTSF 韓千繪報導】

聯邦疾控中心(CDC)週五更新了佩戴口罩的指引,衛生專家一致認為,除了接種疫苗和保持社交距離之外,佩戴口罩是預防新冠病毒傳播的關鍵之一,但是戴哪種口罩效果更好呢?

CDC週五更新了關於佩戴口罩的指南,表示民眾可以選擇佩戴N95和KN95口罩,CDC和地方衛生官員表示,N95和KN95口罩可以為抵禦Omicron變種提供最大程度的保護。

白宮抗疫專家Anthony Fauci說:「我們應該戴上我們能買到的最好的口罩,這是一個因素。」

Fauci和其他高級官員均表示,N95和KN95的效果要比很多人佩戴的標準3層外科口罩好,更大大優於布口罩,一個專家團隊發現布口罩的遮掩能力只有25%,外科口罩是50%,而如果正確佩戴N95和KN95,遮掩能力達到90%至99%。

CNN醫療特約記者Sanjay Gupta說:「你要確保口罩服貼,你不希望空氣從面部兩側、眼睛下方或周圍逸出,所以必須確保口罩服貼,但它是有效的。」

一位專家說,N95與KN95非常相似,因為它們都具有高效過濾器,但是相較起來,N95比KN95略有優勢。

科羅拉多州立大學環境衛生教授John Volckens說:「它可以更好地貼合你的臉,如果口罩不能很好地貼合你的臉,它就會漏風。」

那麼另一個關鍵問題就是,N95或KN95口罩可以重複使用嗎?專家給出了肯定答案。

Volckens說:「根據經驗,佩戴N95最多可以使用40小時,N95口罩中的過濾器,在幾天到幾週內都有效。」

針對目前的Omicron變種,是時候升級布口罩了。

Leana Wen醫生說:「布口罩只不過是面部裝飾,對於Omicron,他們沒有應對之力。」

一些衛生專家認為,在整個疫情蔓延期間,民眾對於戴口罩相關的信息有太多的困惑。

傳染病專家Gavin MacGregor-Skinner說:「我們不該對戴口罩有任何困惑,在感染控制方面,我們自己、一線工作人員、政府、公共衛生專家、醫生護士,和其他有影響力的人實際上都有這種困惑,因為我們還沒有就哪些口罩有效、哪些無效以及有效的證據達成一致。」

CDC的新指引強調,口罩一定要貼服,口罩邊沒有空隙。

CDC指,布口罩的防護力最差,外科口罩和KN95防護力較好,CDC建議在外科口罩上加一個布口罩,令口罩更貼服,要舒適的同時也能提供保護。

此前,CDC並不建議民眾佩戴N95口罩,擔心這些口罩的搶購會影響醫療機構的供應,現在CDC說,如果包裝上特別列明是外科手術用的N95,就應該留給醫護人員使用,拜登計劃向民眾免費提供高質量口罩。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。