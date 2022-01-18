CDC更新戴口罩指引 哪種口罩效果最好

【KTSF 韓千繪報導】

聯邦疾控中心（CDC）週五更新了佩戴口罩的指引，衛生專家一致認為，除了接種疫苗和保持社交距離之外，佩戴口罩是預防新冠病毒傳播的關鍵之一，但是戴哪種口罩效果更好呢？

CDC週五更新了關於佩戴口罩的指南，表示民眾可以選擇佩戴N95和KN95口罩，CDC和地方衛生官員表示，N95和KN95口罩可以為抵禦Omicron變種提供最大程度的保護。

白宮抗疫專家Anthony Fauci說：「我們應該戴上我們能買到的最好的口罩，這是一個因素。」

Fauci和其他高級官員均表示，N95和KN95的效果要比很多人佩戴的標準3層外科口罩好，更大大優於布口罩，一個專家團隊發現布口罩的遮掩能力只有25%，外科口罩是50%，而如果正確佩戴N95和KN95，遮掩能力達到90%至99%。

CNN醫療特約記者Sanjay Gupta說：「你要確保口罩服貼，你不希望空氣從面部兩側、眼睛下方或周圍逸出，所以必須確保口罩服貼，但它是有效的。」

一位專家說，N95與KN95非常相似，因為它們都具有高效過濾器，但是相較起來，N95比KN95略有優勢。

科羅拉多州立大學環境衛生教授John Volckens說：「它可以更好地貼合你的臉，如果口罩不能很好地貼合你的臉，它就會漏風。」

那麼另一個關鍵問題就是，N95或KN95口罩可以重複使用嗎？專家給出了肯定答案。

Volckens說：「根據經驗，佩戴N95最多可以使用40小時，N95口罩中的過濾器，在幾天到幾週內都有效。」

針對目前的Omicron變種，是時候升級布口罩了。

Leana Wen醫生說：「布口罩只不過是面部裝飾，對於Omicron，他們沒有應對之力。」

一些衛生專家認為，在整個疫情蔓延期間，民眾對於戴口罩相關的信息有太多的困惑。

傳染病專家Gavin MacGregor-Skinner說：「我們不該對戴口罩有任何困惑，在感染控制方面，我們自己、一線工作人員、政府、公共衛生專家、醫生護士，和其他有影響力的人實際上都有這種困惑，因為我們還沒有就哪些口罩有效、哪些無效以及有效的證據達成一致。」

CDC的新指引強調，口罩一定要貼服，口罩邊沒有空隙。

CDC指，布口罩的防護力最差，外科口罩和KN95防護力較好，CDC建議在外科口罩上加一個布口罩，令口罩更貼服，要舒適的同時也能提供保護。

此前，CDC並不建議民眾佩戴N95口罩，擔心這些口罩的搶購會影響醫療機構的供應，現在CDC說，如果包裝上特別列明是外科手術用的N95，就應該留給醫護人員使用，拜登計劃向民眾免費提供高質量口罩。

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