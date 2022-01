影評：《一個英雄》一次善舉卻捲入風波

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

伊朗導演Asghar Farhadi,十年前拿下奧斯卡最佳外語片之後,拍出的電影不斷受到西方影評人垂青。新作探討伊朗拖欠債務必須坐牢,一名獄中男子的善舉,卻被社區質疑。

伊朗社會中,要是拖欠債務,就必須坐牢,直到能夠償還債務,或說服債主撤銷控罪為止。生意失敗並無法償還債務的Rahim,從監獄出來的兩天假期中,要說服債主放他一馬。正好女友發現了一個裝有金幣的錢包,打算用來償還部分債務。但Rahim 也良心發現,想要把錢包交還失主。這被監獄主管發現,請來新聞採訪組來報告這件事情。Rahim 在一夜之間成為社區英雄。慈善機構也幫助Rahim 籌款,來償還部分債務,更有人要給他工作。樹大招風,網上也有人懷疑事情是否是Rahim 一手捏造,而也越描越黑。Rahim 社區的英雄形象也變成一文不值。

《一個英雄》在2021年戛納影展中,獲得第二高榮譽的評審大獎,並代表伊朗角逐今年奧斯卡最佳外語片。導演Asghar Farhadi 本身也是編劇。他的電影一向帶有現實生活中,錯綜複雜卻不能自主的遭遇,叫人為劇中人物感到不安、甚至焦慮。而踏出的一步,更可能朝反方向走,距離終點更遠。這也反映了人們在個別社會的大環境中,始終無法掌控自己的命運。

寫實劇中,每一幕的所有大小人物,都經過精心編排。人物不論戲份,寫實感濃,襯托電影主角 Amir Jadidi 在電影中的誠懇表現。不論結果如何,都要你為他打氣。

《一個英雄 A Hero》給人留下深刻印象。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影目前在舊金山和東灣Albany 的Landmark 戲院上映,也在下個週末開始,在Amazon Prime 串流平台,免附加費推出。

電影網頁:https://www.amazon.com/Hero-Amir-Jadidi/dp/B09JR1ZZP3

