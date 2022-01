世衛警告Omicron仍是危險病毒

【有線新聞】

世衛稱,上周全球的新增病例是疫情以來最多,再次警告Omicron變種病毒危險,尤其對未打新型肺炎疫苗的人。丹麥準備為高危人士打第四針,是歐洲第一個國家落實再追打加強劑。

丹麥的新增新型肺炎個案近期持續處於高位,每天2萬宗以上,但住院率和死亡率穩定,沒有超越一年前高峰時期。

雖然歐洲藥品管理局已提過擔心不停打加強劑會影響人體免疫系統,丹麥已準備本周起為高危人士打第四針,亦正研究替長者接種,同時會放寬防疫措施,重開戲院、博物館等室內外運動場開放觀眾限人數入場。

丹麥會歐洲第一個國家落實再追打加強劑,當地本身已有8成人打齊針,當中6成7人打了第三針。現時以色列和智利已開始打第四針,美國和匈牙利準備提供接種。

Omicron肆虐,世衛上周收到全球呈報逾1500萬宗新症,是疫情以來單周最多,但相信數字被低估,美國、澳洲等部分國家住院率創新高,世衛總幹事譚德塞表示,Omicron比Delta引致較少重症,但仍然是危險的病毒,尤其對未打針的人,大部分住院病人都沒有接種疫苗。

