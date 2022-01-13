世衛警告Omicron仍是危險病毒

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世衛稱，上周全球的新增病例是疫情以來最多，再次警告Omicron變種病毒危險，尤其對未打新型肺炎疫苗的人。丹麥準備為高危人士打第四針，是歐洲第一個國家落實再追打加強劑。

丹麥的新增新型肺炎個案近期持續處於高位，每天2萬宗以上，但住院率和死亡率穩定，沒有超越一年前高峰時期。

雖然歐洲藥品管理局已提過擔心不停打加強劑會影響人體免疫系統，丹麥已準備本周起為高危人士打第四針，亦正研究替長者接種，同時會放寬防疫措施，重開戲院、博物館等室內外運動場開放觀眾限人數入場。

丹麥會歐洲第一個國家落實再追打加強劑，當地本身已有8成人打齊針，當中6成7人打了第三針。現時以色列和智利已開始打第四針，美國和匈牙利準備提供接種。

Omicron肆虐，世衛上周收到全球呈報逾1500萬宗新症，是疫情以來單周最多，但相信數字被低估，美國、澳洲等部分國家住院率創新高，世衛總幹事譚德塞表示，Omicron比Delta引致較少重症，但仍然是危險的病毒，尤其對未打針的人，大部分住院病人都沒有接種疫苗。

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