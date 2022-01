CDC預測美國未來4週再多6萬多人染疫亡

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)預測未來4週,會有超過6.2萬人染疫死亡,新型肺炎至今在美國已造成84.2萬人死亡,白宮週三宣佈幾項防疫的新措施,他們計劃擴大對學生的檢測,來換取學生可以持續返校上課,另外,拜登政府宣佈購買阿斯利康生產的新型肺炎治療藥。

CDC最新預測是,在未來4週會有超過6.2萬人染疫死亡,這意味著平均每天有2,624人染疫死亡,數字明顯少於一年前,但自1月5日以來,死亡人數一直在上升。

但是疾控中心總監Rochelle Walensky就認為,最近的死亡人數上升,仍然是因為Delta變種,並不是因為Omicron變種。

Walensky說:「我們看到的死亡人數,可能會是因Omicron而死亡的,但我懷疑目前的死亡個案仍然來自Delta。」

根據Johns Hopkins大學的數據,到目前為止,新型肺炎已在全美造成超過84.2萬人死亡,疫情以來,很多學生都要網上遙距上課。

白宮顧問Jeff Zients說:「總統說得很清楚,學校可以而且應該要開放,我們已經為州和地方領導人提供了資源,以確保學校可以開放。」

白宮在本月開始,每個月將會提供一千萬個新型肺炎檢測,讓K-12年級學生免費做檢測。

Zients說:「今日我們會採取更多行動,包括每月向學校派發500萬個免費快速測試包,每月提供500萬次實驗室的病毒測試。」

拜登政府表示,計劃向各州投入幾十億美元,在學校設立檢測計劃。

另外,拜登政府宣佈購買多50萬劑阿斯利康生產的新型肺炎治療藥,這款藥叫Evusheld,是屬於預防性藥物,與疫苗的作用不同,這隻是單克隆抗體藥物,主要給免疫功能低的人,來幫助他們防止感染,而新訂單加上目前訂單,劑量足夠來治療70萬人。

拜登早前已向Pfizer藥廠訂購2千萬劑Paxlovid的抗病毒口服藥,提供給醫療機構,在患者感染病毒後進行治療。

