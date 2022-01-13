CDC預測美國未來4週再多6萬多人染疫亡

January 13, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(CDC)

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心（CDC）預測未來4週，會有超過6.2萬人染疫死亡，新型肺炎至今在美國已造成84.2萬人死亡，白宮週三宣佈幾項防疫的新措施，他們計劃擴大對學生的檢測，來換取學生可以持續返校上課，另外，拜登政府宣佈購買阿斯利康生產的新型肺炎治療藥。

CDC最新預測是，在未來4週會有超過6.2萬人染疫死亡，這意味著平均每天有2,624人染疫死亡，數字明顯少於一年前，但自1月5日以來，死亡人數一直在上升。

但是疾控中心總監Rochelle Walensky就認為，最近的死亡人數上升，仍然是因為Delta變種，並不是因為Omicron變種。

Walensky說：「我們看到的死亡人數，可能會是因Omicron而死亡的，但我懷疑目前的死亡個案仍然來自Delta。」

根據Johns Hopkins大學的數據，到目前為止，新型肺炎已在全美造成超過84.2萬人死亡，疫情以來，很多學生都要網上遙距上課。

白宮顧問Jeff Zients說：「總統說得很清楚，學校可以而且應該要開放，我們已經為州和地方領導人提供了資源，以確保學校可以開放。」

白宮在本月開始，每個月將會提供一千萬個新型肺炎檢測，讓K-12年級學生免費做檢測。

Zients說：「今日我們會採取更多行動，包括每月向學校派發500萬個免費快速測試包，每月提供500萬次實驗室的病毒測試。」

拜登政府表示，計劃向各州投入幾十億美元，在學校設立檢測計劃。

另外，拜登政府宣佈購買多50萬劑阿斯利康生產的新型肺炎治療藥，這款藥叫Evusheld，是屬於預防性藥物，與疫苗的作用不同，這隻是單克隆抗體藥物，主要給免疫功能低的人，來幫助他們防止感染，而新訂單加上目前訂單，劑量足夠來治療70萬人。

拜登早前已向Pfizer藥廠訂購2千萬劑Paxlovid的抗病毒口服藥，提供給醫療機構，在患者感染病毒後進行治療。

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