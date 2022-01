兒童若喉嚨痛或流鼻涕 應上學或留在家中

【KTSF 韓千繪報導】

比起疫情期間的任何時候,現在有更多的兒童因感染新冠病毒而入院治療,如果您的孩子喉嚨痛或者流鼻涕,到底該去上學還是應該留在家中呢?來聽聽兒科醫生的建議。

在新冠病毒肆虐期間,即使是打噴嚏也是一個危險信號,根據孩子們的症狀,怎麼來判斷是否送他們去學校呢?

克里夫蘭兒童診所兒科醫生Adam Keating說:「建議是任何新發的發燒、流鼻涕、咳嗽、鼻塞、肌肉疼痛、味覺或嗅覺喪失的孩子,由他們的醫生進行診斷。」

聯邦衛生部的最新數據顯示,目前有近5千名兒童因確診或疑似感染新冠病毒而住院,比之前的高峰,也就是9月Delta變種流行期間的住院人數翻了一倍。

聯邦疾控中心(CDC)說,其中大部分人沒有接種疫苗,目前這些令人不安的數字,和一直變化的防疫指引令父母更加恐慌,醫生表示,要確定是否感染,就要接受檢測。

Keating說:「如果他們有點流鼻涕,而核酸檢測結果呈陰性,那麼我認為我們可以說它是陰性,這不是新冠病毒。」

醫生表示,PCR測試結果較準確,所以如果檢測是陰性的話,孩子也感覺良好,那麼就可以回學校了。

Keating說:「我建議他們戴口罩。」

醫生還表示,大多數孩子即便染病症狀也較輕,只有極少數個例比較嚴重,特別提醒家長,如果孩子呼吸困難或呼吸急促,應該立即去看醫生。

