美國12月通脹率飆升至7% 近40年來最高

January 13, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(KTSF)

【KTSF 張麗月報導】

勞工部統計顯示，12月份的通脹率飆升至7%，是近40年來最高，上漲速度比經濟專家預期的快，也高過11月份的通脹升幅。

聯儲局主席包維爾週二表示，今年內計劃實施一連串加息，在下個月結束買債的量寬措施，以及考慮縮減資產負債債表來遏抑通脹。

另外，聯儲局的Beige Book經濟報告指出，整體經濟繼續溫和增長，但轄下12個地區的分局發現，由於Omicron疫情快速擴散，令到許多地區的休閒旅遊、酒店和餐館業的消費開支突然縮減。

報告又說，雖然樂觀情緒普遍仍然高，但有幾個地區的商業預期，去年底的生意增長已經放緩，聯儲局將於本月稍後召開一連兩天的議息會議。

此外，世界銀行調低全球的GDP經濟增長預測，估計今年全球的GDP降至4.1%，明年進一步調低至3.2%，因為有越來越多國家開始縮減前所未有用來刺激經濟的貨幣政策，同時預測中國的GDP今年將會放緩至5.1%，部份原因是持續受到疫情影響，以及北京加強收緊監管規例。

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