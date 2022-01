美國12月通脹率飆升至7% 近40年來最高

【KTSF 張麗月報導】

勞工部統計顯示,12月份的通脹率飆升至7%,是近40年來最高,上漲速度比經濟專家預期的快,也高過11月份的通脹升幅。

聯儲局主席包維爾週二表示,今年內計劃實施一連串加息,在下個月結束買債的量寬措施,以及考慮縮減資產負債債表來遏抑通脹。

另外,聯儲局的Beige Book經濟報告指出,整體經濟繼續溫和增長,但轄下12個地區的分局發現,由於Omicron疫情快速擴散,令到許多地區的休閒旅遊、酒店和餐館業的消費開支突然縮減。

報告又說,雖然樂觀情緒普遍仍然高,但有幾個地區的商業預期,去年底的生意增長已經放緩,聯儲局將於本月稍後召開一連兩天的議息會議。

此外,世界銀行調低全球的GDP經濟增長預測,估計今年全球的GDP降至4.1%,明年進一步調低至3.2%,因為有越來越多國家開始縮減前所未有用來刺激經濟的貨幣政策,同時預測中國的GDP今年將會放緩至5.1%,部份原因是持續受到疫情影響,以及北京加強收緊監管規例。

