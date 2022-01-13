華裔富家女Tiffany Li被控謀害男友案 Li與死者母親達和解

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2016年轟動一時的Hillsborough華裔富家女Tiffany Li被控謀害男友的案件，當時Li無罪獲釋，原定這個月要展開的民事賠償案，Li與死者的母親達成和解。

案中死者Keith Green的母親Colleen Cudd，對Li提出過失致死民事索償，案件原本在這個月開庭，但是在週三早上有和解的消息傳出後，已取消開庭。

雙方的視訊聽證會只持續了幾分鐘，雙方的律師宣布，他們已達成和解，但未披露金額。

這起轟動一時的案件發生在2016年，住在中半島Hillsborough的Li，被控謀殺前男友Green，死者也是兩個孩子的父親，Li的保釋金也創下美國史上最高前十名。

期間Li因為罹患乳癌，導致審訊延後，2019年才正式開庭，陪審團經過12天的審議，認為Li無罪，另一名被告陪審團無法達成共識，宣告流審。

死者母親的律師對Li律師說，Li躲得過刑事起訴，躲不過民事賠償，這起殺人案3人涉案，但現在3人都是自由之身，究竟是誰殺了Green，仍是個問號。

審判結束後，Li帶兩個孩子回中國

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