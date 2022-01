華裔富家女Tiffany Li被控謀害男友案 Li與死者母親達和解

【KTSF】

2016年轟動一時的Hillsborough華裔富家女Tiffany Li被控謀害男友的案件,當時Li無罪獲釋,原定這個月要展開的民事賠償案,Li與死者的母親達成和解。

案中死者Keith Green的母親Colleen Cudd,對Li提出過失致死民事索償,案件原本在這個月開庭,但是在週三早上有和解的消息傳出後,已取消開庭。

雙方的視訊聽證會只持續了幾分鐘,雙方的律師宣布,他們已達成和解,但未披露金額。

這起轟動一時的案件發生在2016年,住在中半島Hillsborough的Li,被控謀殺前男友Green,死者也是兩個孩子的父親,Li的保釋金也創下美國史上最高前十名。

期間Li因為罹患乳癌,導致審訊延後,2019年才正式開庭,陪審團經過12天的審議,認為Li無罪,另一名被告陪審團無法達成共識,宣告流審。

死者母親的律師對Li律師說,Li躲得過刑事起訴,躲不過民事賠償,這起殺人案3人涉案,但現在3人都是自由之身,究竟是誰殺了Green,仍是個問號。

審判結束後,Li帶兩個孩子回中國

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。