參院民主黨人改革拉布議事程序再遇黨內阻力

January 13, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

國會參議院民主黨人對改革「拉布議事程序」以推動投票權立法，週四再次遇到黨內的阻力，繼溫和派的Joe Manchin之後，另一個溫和派民主黨人，阿里桑拿州聯邦參議員Kyrsten Sinema週四在參議院公開表示，她支持投票權立法，但反對更改拉布規則。

Sinema是在拜登到國會與民主黨團共進午餐前表明反對更改拉布規則，她說廢除拉布的60票門檻，就肯定會失去一個必要的關鍵工具，去守衛美國的民主在未來免受威脅。

她再次明確表態反對，令民主黨人極為可能拿不到採用「核子選項」去修改議事程序所需要的簡單多數票。

而一般來說，修改參議院議事程序，需要3分之1參議員投贊成票，即是需要67票，換言之是需要兩黨協議。

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