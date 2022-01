參院民主黨人改革拉布議事程序再遇黨內阻力

【KTSF】

國會參議院民主黨人對改革「拉布議事程序」以推動投票權立法,週四再次遇到黨內的阻力,繼溫和派的Joe Manchin之後,另一個溫和派民主黨人,阿里桑拿州聯邦參議員Kyrsten Sinema週四在參議院公開表示,她支持投票權立法,但反對更改拉布規則。

Sinema是在拜登到國會與民主黨團共進午餐前表明反對更改拉布規則,她說廢除拉布的60票門檻,就肯定會失去一個必要的關鍵工具,去守衛美國的民主在未來免受威脅。

她再次明確表態反對,令民主黨人極為可能拿不到採用「核子選項」去修改議事程序所需要的簡單多數票。

而一般來說,修改參議院議事程序,需要3分之1參議員投贊成票,即是需要67票,換言之是需要兩黨協議。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。