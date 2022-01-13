舊金山市府呼籲民眾舉報非法經營檢測站（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對近期一些人士在舊金山（三藩市）設立不合法的病毒檢測站，舊金山市府律師邱信福表示，民眾如果對懷疑社區中的檢測站是非法經營的話，應該向市府舉報，以便市府展開調查。

舊金山的Dolores公園，最近有一間自稱名為Commuity Wellness America的公司，在這裡設立臨時病毒檢測站，但是一有人向他們要出示營運執照之後就會消失。

邱信福表示，有不法之徒趁著目前對病毒檢測的需求高，和人們不安的心態，要趁機賺錢，除了這裡，其他出現臨時病毒檢測站的地方，還包括金門公園、North Beach和Mission區。

邱信福強調，民眾一般去的診所所提供的檢測是合法的，而舊金山公共衛生部門也有合法檢測站的名單。

邱信福說：「要是你有任何問題，你可以要求檢測站出示檢測執照，聯邦政府發出的執照，也必須有有效日期，檢測站必須符合FDA的檢測程序，才能夠得到這執照。」

民眾要是懷疑社區中的檢測站可能是不合格、非法營運，可以打311熱線向市府舉報，以便展開調查。

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