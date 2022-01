舊金山市府呼籲民眾舉報非法經營檢測站（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對近期一些人士在舊金山(三藩市)設立不合法的病毒檢測站,舊金山市府律師邱信福表示,民眾如果對懷疑社區中的檢測站是非法經營的話,應該向市府舉報,以便市府展開調查。

舊金山的Dolores公園,最近有一間自稱名為Commuity Wellness America的公司,在這裡設立臨時病毒檢測站,但是一有人向他們要出示營運執照之後就會消失。

邱信福表示,有不法之徒趁著目前對病毒檢測的需求高,和人們不安的心態,要趁機賺錢,除了這裡,其他出現臨時病毒檢測站的地方,還包括金門公園、North Beach和Mission區。

邱信福強調,民眾一般去的診所所提供的檢測是合法的,而舊金山公共衛生部門也有合法檢測站的名單。

邱信福說:「要是你有任何問題,你可以要求檢測站出示檢測執照,聯邦政府發出的執照,也必須有有效日期,檢測站必須符合FDA的檢測程序,才能夠得到這執照。」

民眾要是懷疑社區中的檢測站可能是不合格、非法營運,可以打311熱線向市府舉報,以便展開調查。

