舊金山Geneva街發生兇殺案 華裔男人中槍亡（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）Crocker Amazon區Geneva街發生兇殺案，一個68歲華裔男人中槍死亡，警方後來拘捕一個58歲華裔男人。

案發現場位於Geneva Ave 1300號路段夾Athens街，警方表示，週二下午將近5時收到槍擊案報告趕到現場，發現68歲華裔男事主身上有一處槍傷，警員立刻施行急救，以及召喚救護人員到現場，男事主送院後傷重死亡。

警員後來獲得涉案疑犯的資料，疑犯是58歲舊金山居民Lenard Liu，警方找到疑犯並拘捕了他，Liu面對謀殺以及企圖謀殺的罪名，目前被扣押在縣監獄。

警方兇殺案調查組正在調查這宗案件，消息來源透露，槍擊案在街上發生，疑犯是死者的一名鄰居，目前不清楚犯案的動機。

案發現場附近有巴士站，也很接近Crocker Amazon公園，週三現場仍然看見警方發焰筒留下的灰燼。

有華裔鄰居透露，有其他居民週二看見大批警員在現場，警方呼籲市民提供這宗命案的資料，匿名報案熱線是(415) 575-4444，或發短訊至TIP411，抬頭寫SFPD。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。