【KTSF】

舊金山警方在海旁旅遊區逮捕了3名涉嫌汽車盜竊的19歲青年。

警方表示,上星期三接報在Embarcadero和Bay街交界處一帶,幾輛車被歹徒盜竊,便衣警察根據所得到的線索,見到一輛可疑的銀色SUV在一個停車場尋找目標,然後車中一人砸破一輛車的車窗,取走一些物品。

警方在跟蹤該輛SUV之後,在Franklin和Turk街交界處的一個加油站逮捕其中兩人,奧克蘭居民Donovan Scott,和舊金山居民Jahquay Jackson。

另外一人,舊金山居民Charles Hollins,在被警方追逐一段距離之後也被逮捕。

警方表示,在追逐期間,歹徒也掉了裝有子彈的手槍,警員也在歹徒車中搜到被盜竊的物品。

3人面對盜竊、收取被偷竊物品和擁有盜竊工具等多項控罪。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。