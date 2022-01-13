聯邦最高法院叫停拜登政府對企業實施疫苗及檢測令

January 13, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週四作出裁決，叫停拜登政府對企業員工實施的疫苗及檢測令，但容許某些醫療人員的疫苗令生效。

聯邦最高法院週四的裁決，對拜登政府企圖使用聯邦政府權力去抗疫無疑是重大打擊，總統拜登一直強調，有需要接種疫苗來抗疫，因此決定對僱用100人或以上的公司實施疫苗及檢測強制令，即是規定員工必須接種疫苗，否則就要定期做病毒檢測。

大法官以6比3票裁定，勞工部屬下的職業安全及健康局（OSHA）有權監管工作場所職業危險的權力，但國會並沒有賦予OSHA更廣泛權力去監管公共健康，因此如果這機構執行疫苗令，等於超越本身的權限。

OSHA曾經強調，他們有權在臨時緊急情況下，採取行動去保護面對危險的僱員，估計這項疫苗令影響8千萬名僱員。

多數大法官雖然推翻企業疫苗令，但就以5比4票維持聯邦衛生福利部屬下的Medicare及Medicaid服務中心所推行的疫苗政策，就是要求參與Medicare和Medicaid計劃的某些醫療人員必須接種疫苗，估計影響過千萬名醫療人員。

拜登就發表聲明說，現時就由州和個別僱主去決定如何確保工作場所的安全，確保店舖對消費者的安全，以及要求僱員接種疫苗。

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