聯邦最高法院叫停拜登政府對企業實施疫苗及檢測令

聯邦最高法院週四作出裁決,叫停拜登政府對企業員工實施的疫苗及檢測令,但容許某些醫療人員的疫苗令生效。

聯邦最高法院週四的裁決,對拜登政府企圖使用聯邦政府權力去抗疫無疑是重大打擊,總統拜登一直強調,有需要接種疫苗來抗疫,因此決定對僱用100人或以上的公司實施疫苗及檢測強制令,即是規定員工必須接種疫苗,否則就要定期做病毒檢測。

大法官以6比3票裁定,勞工部屬下的職業安全及健康局(OSHA)有權監管工作場所職業危險的權力,但國會並沒有賦予OSHA更廣泛權力去監管公共健康,因此如果這機構執行疫苗令,等於超越本身的權限。

OSHA曾經強調,他們有權在臨時緊急情況下,採取行動去保護面對危險的僱員,估計這項疫苗令影響8千萬名僱員。

多數大法官雖然推翻企業疫苗令,但就以5比4票維持聯邦衛生福利部屬下的Medicare及Medicaid服務中心所推行的疫苗政策,就是要求參與Medicare和Medicaid計劃的某些醫療人員必須接種疫苗,估計影響過千萬名醫療人員。

拜登就發表聲明說,現時就由州和個別僱主去決定如何確保工作場所的安全,確保店舖對消費者的安全,以及要求僱員接種疫苗。

