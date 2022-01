【KTSF】

Santa Clara縣目前的7天平均確診高達3,800例,市議會正考慮用各種方式,將家用檢測盒送到該縣居民的家中。

Santa Clara縣議會週二一致通過,要職員想辦法增加購買和分發家用的病毒檢測盒子給縣內的兩百萬居民。

縣議員Joe Simitian提出,可以應該考慮透過一些地方政治組織,或學校的家長教師會等實行,Santa Clara縣目前每天為25,000人做檢測。

縣衛生官員Sara Cody醫生在縣議會上也表示,暴增的病例令人驚訝,但也不能說什麼時候會達到高峰。

1月1日的數據顯示,未接種疫苗的確診病例,住院率是每十萬居民有37.9人,而接種疫苗的確診病例,住院率則是1.7。

雖然死亡病例相對的來得低,但是突然增加的一般病例,仍舊會加重醫療系統的負荷。

