Palo Alto上個星期日深夜發生入室搶劫案,嫌犯拿著園藝大剪刀,打破民宅的前門玻璃強行闖入,並向男戶主揮動大剪刀襲擊,但未有擊中。

男戶主奪去大剪刀並擊中嫌犯的肩膀,嫌犯逃走,警方5分鐘後在附近發現嫌犯,並將他逮捕。

Palo Alto市警方表示,嫌犯是26歲的半月灣居民Alexis Gomez Quezada,現場時當地Oregon Avenue 1100號路段一個房子,案發當時男戶主一家四口在房子內。

警方說,兩人都沒有被大剪刀弄傷,但男戶主則被玻璃碎片割傷,警方以嫌犯涉嫌在毒品影響下持有致命武器入室搶劫為由將他拘捕。

