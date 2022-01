好心人捐一萬個KN95口罩給奧克蘭校區師生（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)一班教師,上星期發動集體請病假,抗議校區沒有做好抗疫措施,奧克蘭聯合校區週三表示,已跟教師工會達成協議,延長新型肺炎有薪病假等措施,另外,東灣一名好心的亞裔老闆,捐出一萬個KN95口罩給校區師生。

校區表示,協議內容包括為教師在本星期五設立休息日(Wellness Day),給他們去接種疫苗或休假,另外又打算延長他們的新型肺炎有薪病假等。

大約500名奧克蘭聯合校區的教師上星期五集體請病假,抗議校區沒有做好抗疫措施,教師要求校區為所有教師和學生提供KN95口罩,每星期為所有師生提供PCR檢測等,校區表示,已經為學生訂購KN95口罩。

另外,東灣有一名好心的亞裔老闆,為奧克蘭聯合校區捐出一萬個KN95口罩給師生。

好心人士Eugene Lee說:「我知道校方人員很手緊,在有限的資金下,而且供應鏈又緊張,我有這批口罩,我覺得有責任幫手,給他們應急。」

他的建築材料公司又為奧克蘭市府捐了1.5萬個KN95口罩。

