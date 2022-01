美國平均日增75萬新症 入院人數破紀錄

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著新型肺炎創住院人數新紀錄,衛生專家說,其實幾乎每個人都會接觸到Omicron變種,所以現在要做的是減低染疫後的生病以及死亡風險。

美國目前有超過15萬名確診者住院,平均每天有近75萬宗新症。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「大多數的人最終都會感染Omicron變種。」

極具傳染性的Omicron變種,令醫療系統不勝負荷。

CDC總監Rochelle Walensky說:「病例突然急升導致前所未有的,每日確診數目、疾病、缺勤及醫療系統壓力。」

很多學校要關閉,疫情導致教師要留在家中及隔離,一間在德州的學校,正要求家長要介入和教育。

Hays CISD院長Eric Wright說:「我們要有創意而不要絕望,我們正請求家長來幫助我們。」

除了拜登政府週三承諾,每月為學校提供一千萬次免費新型肺炎病毒檢測外,因為這個只是覆蓋學生範圍,要扭轉疫情趨勢的關鍵是任何場合都要戴口罩。

Walensky說:「有戴口罩比無戴都好。」

並要接種疫苗。

Walensky說:「我們最好就是讓孩子和青少年接種疫苗。」

Fauci說:「最終人人都會被感染,但你若打齊疫苗與加強針,你生病的機會減至非常非常低。」

