美國平均日增75萬新症 入院人數破紀錄

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著新型肺炎創住院人數新紀錄，衛生專家說，其實幾乎每個人都會接觸到Omicron變種，所以現在要做的是減低染疫後的生病以及死亡風險。

美國目前有超過15萬名確診者住院，平均每天有近75萬宗新症。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說：「大多數的人最終都會感染Omicron變種。」

極具傳染性的Omicron變種，令醫療系統不勝負荷。

CDC總監Rochelle Walensky說：「病例突然急升導致前所未有的，每日確診數目、疾病、缺勤及醫療系統壓力。」

很多學校要關閉，疫情導致教師要留在家中及隔離，一間在德州的學校，正要求家長要介入和教育。

Hays CISD院長Eric Wright說：「我們要有創意而不要絕望，我們正請求家長來幫助我們。」

除了拜登政府週三承諾，每月為學校提供一千萬次免費新型肺炎病毒檢測外，因為這個只是覆蓋學生範圍，要扭轉疫情趨勢的關鍵是任何場合都要戴口罩。

Walensky說：「有戴口罩比無戴都好。」

並要接種疫苗。

Walensky說：「我們最好就是讓孩子和青少年接種疫苗。」

Fauci說：「最終人人都會被感染，但你若打齊疫苗與加強針，你生病的機會減至非常非常低。」

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