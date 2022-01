奧克蘭2月1日起進入室內公共場所要出示疫苗證明（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市政府宣布2月1日開始,所有年滿12歲進入室內公共場所的人士,必須出示疫苗證明。

2月1日剛好是大年初一,從當天開始,所有年滿12歲人士,在奧克蘭進入室內公共場所時,必須出示新型肺炎疫苗證明。

新規定涵蓋的範圍包括所有提供飲食的室內場所,包括餐館、酒吧、咖啡廳、俱樂部和宴會廳,娛樂場所就包括戲院、音樂會、博物館和娛樂設施,還有健身室、長者日間中心、市府為長者提供的活動場所,進入室內大型聚會,也需要提供疫苗證明。

18歲或以上人士除了需要出示疫苗證明之外,還需要提供有照片的身份證明。

至於出入奧克蘭市府大樓,如果市民沒有疫苗證明的話,可以出示72小時內的陰性檢測報告,以及有照片的身份證明。

市府規定受新規定影響的商業和機構,本星期六1月15日開始,必須張貼出示疫苗證明的告示,市府準備了有多種語言的海報,詳情可瀏覽:http://oaklandca.gov/VaxOrdinance。

另外,屋崙華埠商會宣布受疫情影響,決定取消原定1月22日和23日的農曆虎年新年擺街會。

