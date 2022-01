【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區週四有教師再次發起集體請病假,要求校方提供更好的防疫措施,有9間學校因此停開,有學生都加入抗議,教師工會促請校方傾聽學生的訴求。

奧克蘭教師工會主席Keith Brown說:「我促請奧克蘭聯合校區、我們的官員,聆聽學生的訴求,坐下跟他們對話,可以是透過視像會面,了解他們的訴求,做決策時讓他們加入

奧克蘭教師上星期五發動過類似行動,要求學校為師生提供KN95口罩,以及檢測服務,校區和教師工會昨天達成臨時協議,校方承諾延長有薪的新型肺炎病假至年底。

此外,聖荷西州立大學與全州17間州立大學決定暫停面授課堂,由1月26日起改為全面遙距課堂,直至下個月14日再重開。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。