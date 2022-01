【KTSF 尹晉豪報導】

加州州長紐森週四在南灣公佈其交通和基礎設施投資計劃。

州長紐森表示,若他日前提出的預算案獲得通過,州府將可投放更多經費推動零排放汽車,州府計劃在兩年內投放100億元,包括用於基礎設施,例如興建更多充電站。

紐森說:「如果你要認真對待二氧化碳排放,並從根本上改變,我們生產和消耗能源方式,並推進目標,你做不了,如果不從根本上改變運輸範疇,就無法做到這一點。」

除此之外,紐森要求立法機關通過42億元撥款,來完成加州高速鐵路系统的第一階段建設。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。