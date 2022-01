受疫情影響 多個美國飛中國航班被迫停飛（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到疫情下的中國融斷機制影響,又有多個美國飛往中國的航班遭中國政府停飛,舊金山飛上海的班機也會有兩個航班受到影響。

根據路透社報導,中國當局週三下令在接下來的數個星期,將暫停6架美國班機,原因是這些班次的飛機,乘客確診新冠肺炎的案例激增。

在全球Omicron疫情升溫後,中國政府的融斷機制,已經導致今年有70個航班被取消,週三宣布停飛的除了6架美國航班,還有6個來自法國和加拿大的航班也宣布取消。

中國民航局還表示,近期一架聯合航空(United Airlines)舊金山飛上海的航班,有7名旅客確診,將會額外暫停兩個聯航舊金山飛上海的班次,分別是1月23日和1月30日的UA857航班。

至於中國南方航空洛杉磯飛廣州航線CZ328班次,從1月31日起將有4個航班取消,宣告一路融斷到2月。

在疫情之下美中航線大受影響,在最新的停飛令之前,3家美國的航空公司,以及4家中國的航空公司,加起來一週只剩20個航班運作,現在更雪上加霜,疫情之前每週有超過100個航班。

包括聯航、達美和AA美航等業者都表示,擔憂融斷機制嚴重影響營運,會和美中兩國政府溝通,找出對旅客影響最小的途徑。

美國運輸部則尚未就此評論,由於美國的新冠疫情持續攀升,預料還可能有更多航班受影。

