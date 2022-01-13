舊金山華埠中央地鐵通車又再延期（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）華埠中央地鐵由原定今年春季正式通車，又再延期至10月，有商戶認為交通局必須更透明地交待原因，向所有受影響的商戶作出賠償，以及要承建商問責。

舊金山交通局並無正面回應今次延誤的原因，只是在官方網站交待，現時華埠中央地鐵站內的升降機正等待認證，確保符合聯邦政府的安全標準，以及要測試售票機，預計所有設備運作測試會在今年夏季完成，另外要進行地面工程，4街夾King街路段裝天線連接中央地鐵站和整個鐵路系統。

有商戶覺得工程一再延誤，對政府的管理和監督感到失望，認為應該要求承建商對延誤問責，作出相應的處罰。

華埠商戶邵旗謙說：「承建商延期政府有做甚麼? 是否由得他們再延，現在說10月，會否再延期到下年？一年又延誤一年，完全沒有透明度，這是我們比較憤怒和不開心的事。」

他又希望政府能清楚透明地交待落實日期，以及對所有受影響的商戶作出賠償。

市府並無回應會否要追究承建商責任，也暫時未交待賠償事宜，交通局行政主任Jeffrey Tumlin在去年9月時曾表示，中央地鐵工程已有98%完成，當時預計正式通車日期是今年春季。

中央地鐵工程2012年開始動工，通車啟用時間一延再延。

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