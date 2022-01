舊金山華埠中央地鐵通車又再延期（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)華埠中央地鐵由原定今年春季正式通車,又再延期至10月,有商戶認為交通局必須更透明地交待原因,向所有受影響的商戶作出賠償,以及要承建商問責。

舊金山交通局並無正面回應今次延誤的原因,只是在官方網站交待,現時華埠中央地鐵站內的升降機正等待認證,確保符合聯邦政府的安全標準,以及要測試售票機,預計所有設備運作測試會在今年夏季完成,另外要進行地面工程,4街夾King街路段裝天線連接中央地鐵站和整個鐵路系統。

有商戶覺得工程一再延誤,對政府的管理和監督感到失望,認為應該要求承建商對延誤問責,作出相應的處罰。

華埠商戶邵旗謙說:「承建商延期政府有做甚麼? 是否由得他們再延,現在說10月,會否再延期到下年?一年又延誤一年,完全沒有透明度,這是我們比較憤怒和不開心的事。」

他又希望政府能清楚透明地交待落實日期,以及對所有受影響的商戶作出賠償。

市府並無回應會否要追究承建商責任,也暫時未交待賠償事宜,交通局行政主任Jeffrey Tumlin在去年9月時曾表示,中央地鐵工程已有98%完成,當時預計正式通車日期是今年春季。

中央地鐵工程2012年開始動工,通車啟用時間一延再延。

