紐森公布疫情緊急應變計劃 增加疫測站數目

【KTSF 張麗月報導】

加州方面,州長紐森週三宣布最新的疫情緊急應變計劃,目的是要維持學校開放,以及保持經濟活動,他與州議會領袖商討如何加快14億元的緊急撥款應急。

州長紐森週三在洛杉磯Paramount市一個流動病毒檢測站表示,加州將會增加檢測站數目,以應對大量民眾的需求,他又說國民警衛軍將會幫助設立更多檢測站。

紐森辦公室表示,建議中的預算就是聚焦於維持學校開放,以及繼續保持經濟動力,方法就是要加快疫苗接種,打加強針、接受病毒檢測,以及增加醫療人手等。

紐森說:「我們與州議會領袖合作,提早撥款14億元,包括撥款增加人手,增加撥款進行病毒檢測,增設更多檢測站,我們繼續去做,就是要打加強針,以及打疫苗針如未接種的話。」

加州的疫情方面,確診率是23.1%,即是大約每4人中就有1人中招,加州每天平均的新症有接近7萬宗,每天平均有47人染疫死亡。

