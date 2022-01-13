拜登宣布多項措施應對新型肺炎高峰期

January 13, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 朱慧琪報導】

近日疫情升溫導致全國各地都出現人手短缺和檢測大排長龍，令拜登政府備受批評，對此總統拜登週四宣佈多項措施來回應，包括推出網站讓美國人可以免費訂購檢測盒，為美國人免費提供N95口罩，指派聯邦醫療隊到各州支援。

拜登宣佈政府將增加至10億個居家快速檢測試盒，以及最具保護性的N95口罩，免費分發給美國民眾，他強調努力增加資源，來幫助美國人渡過新型肺炎高峰期。

他提到已經採取了許多措施，包括早在去年2月就引用《國防生產法》來提高醫療用品產量。

拜登說：「我們有望在下週推出一個網站，讓你訂購免費檢測盒送上門，我們將宣布如何為美國人民免費提供高質量的口罩。」

拜登亦宣佈下週起，1000個軍事醫療人員將開始在全國部署，來緩解因高傳染力的Omicron變種而導致的人手短缺，及瀕臨崩潰的醫療系統。

許多醫療設施都在苦苦掙扎，他們的員工因染疫而在家隔離，拜登已指派聯邦緊急事務管理署 (FEMA)人員到各州幫助舒緩人手嚴重短缺的問題，他下一步將會派另外6支聯邦醫療隊，一共有120多名軍醫，到6個疫情重災州份支援。

拜登敦促未打針的民眾要去打疫苗。

拜登說：「個人選擇影響我們所有人，我們的醫院，我們的國家。」

他指這場是「未接種疫苗者的流行病」，雖然有沒有接種疫苗都會中招，但是「之後發生的事就完全不同」。

除了疫苗外，口罩都是很重要，尤其對待Omicron變種。

拜登說：「拜託，拜託戴上口罩。」

而更多關於這些措施的詳情他將會在下週公佈。

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