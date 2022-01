拜登宣布多項措施應對新型肺炎高峰期

【KTSF 朱慧琪報導】

近日疫情升溫導致全國各地都出現人手短缺和檢測大排長龍,令拜登政府備受批評,對此總統拜登週四宣佈多項措施來回應,包括推出網站讓美國人可以免費訂購檢測盒,為美國人免費提供N95口罩,指派聯邦醫療隊到各州支援。

拜登宣佈政府將增加至10億個居家快速檢測試盒,以及最具保護性的N95口罩,免費分發給美國民眾,他強調努力增加資源,來幫助美國人渡過新型肺炎高峰期。

他提到已經採取了許多措施,包括早在去年2月就引用《國防生產法》來提高醫療用品產量。

拜登說:「我們有望在下週推出一個網站,讓你訂購免費檢測盒送上門,我們將宣布如何為美國人民免費提供高質量的口罩。」

拜登亦宣佈下週起,1000個軍事醫療人員將開始在全國部署,來緩解因高傳染力的Omicron變種而導致的人手短缺,及瀕臨崩潰的醫療系統。

許多醫療設施都在苦苦掙扎,他們的員工因染疫而在家隔離,拜登已指派聯邦緊急事務管理署 (FEMA)人員到各州幫助舒緩人手嚴重短缺的問題,他下一步將會派另外6支聯邦醫療隊,一共有120多名軍醫,到6個疫情重災州份支援。

拜登敦促未打針的民眾要去打疫苗。

拜登說:「個人選擇影響我們所有人,我們的醫院,我們的國家。」

他指這場是「未接種疫苗者的流行病」,雖然有沒有接種疫苗都會中招,但是「之後發生的事就完全不同」。

除了疫苗外,口罩都是很重要,尤其對待Omicron變種。

拜登說:「拜託,拜託戴上口罩。」

而更多關於這些措施的詳情他將會在下週公佈。

