灣區居民抱怨難找檢測 舊金山馬丁路德金紀念遊行取消

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區疫情方面，北灣Sonoma縣週三開始實施限聚令，有效期30日，直到2月11日，東灣Fremont週三在中央公園提供免費新型肺炎檢測，另外，今年馬丁路德金紀念遊行亦將會取消。

疫情下，很多人都抱怨很難找到檢測地方，這種事發生在每個排隊等候檢測的人當中，而在Alameda縣或灣區其他地方，找到新型肺炎檢測並不容易。

Fremont居民Liz Qiu說：「我試圖盡快找到檢測地方，但我發現幾乎所有都已預約滿。」

有些人發現他們出現症狀，想找檢測的地方，有些人需要得到檢測證明，或他們只是求安全。

Qiu說：「我們剛從酒店度假回來，我們只是想確保我們沒有任何感染，即使我們沒有任何症狀，我們將與其他人見面。」

舊金山加大衛生專家George Rutherford說，可能已經到了一個確診的高峰。

Rutherford說：「這是一個好兆頭，這是改變的第一件事，一些東部城市如華盛頓和紐約，病例正在下降，英國也是如此，所以我認為這一切都表明，我們將很快好轉。」

他補充說，如果使用居家檢測盒亦可以。

Rutherford說：「如果你真的想確定是否染疫，你暴露於病毒或出現徵狀後，請等待幾天才進行檢測，再等待幾天進行第二次檢測。」

另外，2022年馬丁路德金紀念遊行將會取消，總部位於舊金山（三藩市）的馬丁路德金社區基金會週三宣佈，原定1月18日舉行的遊行和音樂節，會推遲到2023年，原定的室內活動就會改為網上舉行，詳情請到以下網址查詢：http://norcalmlkfoundation.org/mlkcelebration/mlk22/

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