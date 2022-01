灣區居民抱怨難找檢測 舊金山馬丁路德金紀念遊行取消

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區疫情方面,北灣Sonoma縣週三開始實施限聚令,有效期30日,直到2月11日,東灣Fremont週三在中央公園提供免費新型肺炎檢測,另外,今年馬丁路德金紀念遊行亦將會取消。

疫情下,很多人都抱怨很難找到檢測地方,這種事發生在每個排隊等候檢測的人當中,而在Alameda縣或灣區其他地方,找到新型肺炎檢測並不容易。

Fremont居民Liz Qiu說:「我試圖盡快找到檢測地方,但我發現幾乎所有都已預約滿。」

有些人發現他們出現症狀,想找檢測的地方,有些人需要得到檢測證明,或他們只是求安全。

Qiu說:「我們剛從酒店度假回來,我們只是想確保我們沒有任何感染,即使我們沒有任何症狀,我們將與其他人見面。」

舊金山加大衛生專家George Rutherford說,可能已經到了一個確診的高峰。

Rutherford說:「這是一個好兆頭,這是改變的第一件事,一些東部城市如華盛頓和紐約,病例正在下降,英國也是如此,所以我認為這一切都表明,我們將很快好轉。」

他補充說,如果使用居家檢測盒亦可以。

Rutherford說:「如果你真的想確定是否染疫,你暴露於病毒或出現徵狀後,請等待幾天才進行檢測,再等待幾天進行第二次檢測。」

另外,2022年馬丁路德金紀念遊行將會取消,總部位於舊金山(三藩市)的馬丁路德金社區基金會週三宣佈,原定1月18日舉行的遊行和音樂節,會推遲到2023年,原定的室內活動就會改為網上舉行,詳情請到以下網址查詢:http://norcalmlkfoundation.org/mlkcelebration/mlk22/

