美專家料當地Omicron疫情將達頂峰 世衛警告正向東蔓延

【有線新聞】

衛生專家估計,英美兩國的Omicron變種病毒疫情可能已過頂峰或即將到頂,趨勢會像南非之前一樣,個案大幅回落。世衛則擔心歐洲疫情向東移,兩個月內歐洲會有過半人染疫。

自Omicron成美國主流毒株後,新型肺炎確診個案繼續攀升 ,過去兩日平均逾70萬人中招。疾控中心最新估算,上周有逾98%新症是感染Omicron變種病毒。

數間大學的衛生專家根據數據推測,美國的Omicron疫情會在一至兩星期後到頂峰,之後會大幅回落,趨勢就像南非之前一樣。

英國趨勢亦近似,確診個案由本月初高位回落,顯示Omicron疫情可能已過高峰。

但歐洲多國新症持續急升,意大利單日多22萬宗,比前一天多逾一倍。瑞典、法國新症再創新高,法國突破36萬宗。

世衛警告歐洲的Omicron病例,正快速向東蔓延,包括東歐多國及巴爾幹半島。

專家稱這些國家的疫苗接種率偏低,感到擔憂,按目前蔓延速度估算,歐洲在兩個月內會有過半人感染Omicron。

輝瑞藥廠計劃在四月初前生產5千萬至1億劑,針對Omicron變種病毒的疫苗,但世衛及歐洲藥品管理局都表示,不停打加強劑不是長遠辦法。若每隔三至四個月便要打加強劑,擔心會影響人體免疫系統。

多國繼續「谷針」,加拿大魁北克省打算向拒絕打針的人徵稅,指他們加重醫療系統負擔,當局稱金額未確定,但肯定不低。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。