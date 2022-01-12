美專家料當地Omicron疫情將達頂峰 世衛警告正向東蔓延

【有線新聞】

衛生專家估計，英美兩國的Omicron變種病毒疫情可能已過頂峰或即將到頂，趨勢會像南非之前一樣，個案大幅回落。世衛則擔心歐洲疫情向東移，兩個月內歐洲會有過半人染疫。

自Omicron成美國主流毒株後，新型肺炎確診個案繼續攀升 ，過去兩日平均逾70萬人中招。疾控中心最新估算，上周有逾98%新症是感染Omicron變種病毒。

數間大學的衛生專家根據數據推測，美國的Omicron疫情會在一至兩星期後到頂峰，之後會大幅回落，趨勢就像南非之前一樣。

英國趨勢亦近似，確診個案由本月初高位回落，顯示Omicron疫情可能已過高峰。

但歐洲多國新症持續急升，意大利單日多22萬宗，比前一天多逾一倍。瑞典、法國新症再創新高，法國突破36萬宗。

世衛警告歐洲的Omicron病例，正快速向東蔓延，包括東歐多國及巴爾幹半島。

專家稱這些國家的疫苗接種率偏低，感到擔憂，按目前蔓延速度估算，歐洲在兩個月內會有過半人感染Omicron。

輝瑞藥廠計劃在四月初前生產5千萬至1億劑，針對Omicron變種病毒的疫苗，但世衛及歐洲藥品管理局都表示，不停打加強劑不是長遠辦法。若每隔三至四個月便要打加強劑，擔心會影響人體免疫系統。

多國繼續「谷針」，加拿大魁北克省打算向拒絕打針的人徵稅，指他們加重醫療系統負擔，當局稱金額未確定，但肯定不低。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。