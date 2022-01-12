數據顯示未接種新冠疫苗的住院風險比打齊針人士高8倍

January 12, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

新型肺炎住院人數超過14.5萬人，打破自疫情爆發以來的紀錄，聯邦疾控中心（CDC）數據顯示，未接種疫苗的住院風險比打齊針的人高8倍。

近期染疫住院人數屢破紀錄，醫護人員被推到臨界點。

CNN首席醫學記者Sanjay Gupta說：「很多醫院系統根本不夠員工，因為醫院員工感染了新型肺炎病毒，確診並要自我隔離。」

在東北部的羅德島，有些確診的醫護仍然要繼續工作，州衛生官員指這做法符合CDC指引，因為全州醫院和療養院的人手嚴重短缺。

羅德島州保健協會John Gage說：「沒有人能預料到，我們現在面臨人手不足的程度。」

根據聯邦衛生部數據，目前全國各地共有超過14.5萬人染疫住院。

羅州保健協會John Gage說：「近期Omicron導致的個案激增，前所未見。」

CDC的數據顯示，未接種疫苗的住院風險，比打齊針的人高8倍。

CDC總監Rochelle Walensky說：「住院病例數量龐大，正在導致所有年齡組的住院人數增加，包括0至4歲的兒童。」

聯邦官員再次敦促公眾盡快接種疫苗或打加強針。

Walensky說：「Omicron變種再次突顯疫苗和加強針的重要性，疫苗可以降低感染新型肺炎後的嚴重疾病和死亡的風險。」

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