數據顯示未接種新冠疫苗的住院風險比打齊針人士高8倍

KTSF 朱慧琪報導

新型肺炎住院人數超過14.5萬人,打破自疫情爆發以來的紀錄,聯邦疾控中心(CDC)數據顯示,未接種疫苗的住院風險比打齊針的人高8倍。

近期染疫住院人數屢破紀錄,醫護人員被推到臨界點。

CNN首席醫學記者Sanjay Gupta說:「很多醫院系統根本不夠員工,因為醫院員工感染了新型肺炎病毒,確診並要自我隔離。」

在東北部的羅德島,有些確診的醫護仍然要繼續工作,州衛生官員指這做法符合CDC指引,因為全州醫院和療養院的人手嚴重短缺。

羅德島州保健協會John Gage說:「沒有人能預料到,我們現在面臨人手不足的程度。」

根據聯邦衛生部數據,目前全國各地共有超過14.5萬人染疫住院。

羅州保健協會John Gage說:「近期Omicron導致的個案激增,前所未見。」

CDC的數據顯示,未接種疫苗的住院風險,比打齊針的人高8倍。

CDC總監Rochelle Walensky說:「住院病例數量龐大,正在導致所有年齡組的住院人數增加,包括0至4歲的兒童。」

聯邦官員再次敦促公眾盡快接種疫苗或打加強針。

Walensky說:「Omicron變種再次突顯疫苗和加強針的重要性,疫苗可以降低感染新型肺炎後的嚴重疾病和死亡的風險。」

