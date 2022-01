Sonoma縣發出限聚令 呼籲居民盡量留在家中

【KTSF 嚴劍蓉報導】

鑑於疫情嚴峻,北灣Sonoma縣衛生官員發出限聚令,在週三凌晨零時,亦即是週二晚午夜後生效,同時呼籲居民在未來30日內,除非必要外出上班、上學或買菜,其餘時間盡量留在家。

Sonoma縣發出的限聚令,禁止超過50人的室內聚會,室外場合則不得超過100人,由本月12日生效,直至2月11日為止。

小型聚會不受這項命令限制,不過衛生官認為,應該取消或押後小型聚會,或者改以網上視頻形式進行。

衛生官員又呼籲民眾,未來一個月留在家,盡量減少不必要的外出。

服裝店東主Barbara Mezzetta說:「會再次造成很大傷害,正當我們慢慢走出疫情困境之際,30天是很長時間。」

這項限聚令一實施,靠現場表演維生的人將大受影響。

根據縣政府的數字,Sonoma縣過去兩週的新症率增加4倍,由每十萬人24宗新症飇升至124宗,確診率達16.5%的破紀錄新高。

資料顯示,近期一半的確診個案,是通過大型聚會傳播,因此衛生官員表示,必須馬上實施限聚令,以減低病毒傳播的機會,否則以目前的傳播速度,將令醫院不勝負荷。

衛生官員表示,未來30日,對阻止病毒在社區迅速傳播非常關鍵,呼籲民眾接種疫苗、打加強針,戴高質素的口罩、避免大型聚會,並且盡量留在家裡。

