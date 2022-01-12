Sonoma縣發出限聚令 呼籲居民盡量留在家中

【KTSF 嚴劍蓉報導】

鑑於疫情嚴峻，北灣Sonoma縣衛生官員發出限聚令，在週三凌晨零時，亦即是週二晚午夜後生效，同時呼籲居民在未來30日內，除非必要外出上班、上學或買菜，其餘時間盡量留在家。

Sonoma縣發出的限聚令，禁止超過50人的室內聚會，室外場合則不得超過100人，由本月12日生效，直至2月11日為止。

小型聚會不受這項命令限制，不過衛生官認為，應該取消或押後小型聚會，或者改以網上視頻形式進行。

衛生官員又呼籲民眾，未來一個月留在家，盡量減少不必要的外出。

服裝店東主Barbara Mezzetta說：「會再次造成很大傷害，正當我們慢慢走出疫情困境之際，30天是很長時間。」

這項限聚令一實施，靠現場表演維生的人將大受影響。

根據縣政府的數字，Sonoma縣過去兩週的新症率增加4倍，由每十萬人24宗新症飇升至124宗，確診率達16.5%的破紀錄新高。

資料顯示，近期一半的確診個案，是通過大型聚會傳播，因此衛生官員表示，必須馬上實施限聚令，以減低病毒傳播的機會，否則以目前的傳播速度，將令醫院不勝負荷。

衛生官員表示，未來30日，對阻止病毒在社區迅速傳播非常關鍵，呼籲民眾接種疫苗、打加強針，戴高質素的口罩、避免大型聚會，並且盡量留在家裡。

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