舊金山七旬婆婆險被性侵 途人嚇走匪徒（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）訪谷區發生性侵案，匪徒襲擊並意圖性侵一名71歲婆婆，有途人嚇走匪徒，警方週二公開匪徒的素描。

警方指出，匪徒是20多歲拉美裔或其他族裔男子，5呎7吋高，體重200磅左右，上身健碩，而雙腿消瘦，走路時有內八字腳傾向，也可能身體有殘障。

警方表示，1月5號上星期三下午5時左右，71歲白人女事主一個人走到接駁Campbell和Visitacion Ave的梯級時，躲藏在草叢的匪徒出來推倒女事主，並把她壓在地上，要性侵她。

匪徒咬女事主的臉，導致她嚴重受傷，女事主尖叫引起途人的注意，嚇走了匪徒。

女事主後來走到Visitacion Ave截停一部汽車，司機幫助她打電話給丈夫，女事主需要送院治療。

警方呼籲市民提供線索，匿名報案熱線電話(415) 575-4444。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。