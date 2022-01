舊金山七旬婆婆險被性侵 途人嚇走匪徒（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)訪谷區發生性侵案,匪徒襲擊並意圖性侵一名71歲婆婆,有途人嚇走匪徒,警方週二公開匪徒的素描。

警方指出,匪徒是20多歲拉美裔或其他族裔男子,5呎7吋高,體重200磅左右,上身健碩,而雙腿消瘦,走路時有內八字腳傾向,也可能身體有殘障。

警方表示,1月5號上星期三下午5時左右,71歲白人女事主一個人走到接駁Campbell和Visitacion Ave的梯級時,躲藏在草叢的匪徒出來推倒女事主,並把她壓在地上,要性侵她。

匪徒咬女事主的臉,導致她嚴重受傷,女事主尖叫引起途人的注意,嚇走了匪徒。

女事主後來走到Visitacion Ave截停一部汽車,司機幫助她打電話給丈夫,女事主需要送院治療。

警方呼籲市民提供線索,匿名報案熱線電話(415) 575-4444。

