舊金山疫情急劇惡化 平均每日過千人確診（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市的新冠肺炎疫情近期急遽激增,衛生官員預期,短期內還會繼續攀升,不過市府暫不考慮新的防疫限制,與此同時,為了緩解大量檢測需求,市長週二宣布將下令要求大型醫療機構要向市府通報執行衛生當局檢測令的情況,否則會被面臨高額罰款。

舊金山市長布里德(London Breed)說:「我們七天的平均案例是每天1386宗。」

布里德週二與衛生官員和校區總監共同對外簡報目前舊金山的疫情,從舊金山公共衛生局公布的圖表可以看出,舊金山當前的疫情有多麼嚴重,維持在歷史高位水平,衛生官員預期,短期內疫情還會持續攀升。

舊金山公共衛生局局長Grant Colfax說:「我們現在案例處於歷史高位,我要說明所面臨日益增加的挑戰,至少短期來說,從取得測試到第一線員工,到前線反應和醫療人員短缺,因為感染或是接觸確診者,到會有更多人住院。」

所幸圖表也顯示,因新冠肺炎的住院情況低於去年冬天疫情高峰時期,顯示疫苗仍發揮重要作用,不過市府強調暫時不考慮實施新的限制措施。

目前全國都出現病毒檢測的大量需求,去年12月起,舊金山公共衛生局提供加倍的檢測,每日可做超過一萬個檢測,仍遠不足以應付需求。

舊金山衛生局在去年8月頒布的一道衛生命令,要求醫療機構在會員或員工出現症狀後的24小時內要提供檢測,現在市府進一步以市長命令,強制這些醫療機構每周兩次通報有關執行狀況,違者會被開罰。

布里德說:「今天我宣布一項市長命令,要求所有醫療機構要提交每星期的證明給公共衛生局,顯示他們有達成目標,如果沒有做到就會被罰款,而要說清楚的是,這不是攸關處罰,而是每個人都要負起責任。」

這項命令將在週三正式發布,罰款高達每天一萬元,布里德希望此舉能減輕市府的檢測量能,以便及時為有需要的民眾檢測。

另外,舊金山聯合校區總監也簡報校區採取的防疫措施,包括大規模檢測以及發放防疫物資,還訂購了KN95口罩,強調將持續讓學生到校上課。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說:「我們承諾要保持學校開放,並提供測試管道,和由我們的夥伴和衛生當局制定的所有安全程序,親身學習提供給學生最好的教學,我們相信學校對我們學生來說,比其他方式都更為安全。」

校區總監也說明,包括教職員和學生在內,確診者需隔離五天,並在三項指標達到才能回校上課。

Matthews說:「你可以在五天後回校,如果符合這三個重要的前提,如果已經不發燒症狀也減輕了,以及第五天或五天後檢測呈陰性,如果仍有症狀或者還在發燒,或者檢測並非陰性結果,那麼還是要繼續隔離到十天,或直到症狀改善為止。」

目前舊金山因為員工需要隔離也出現人手短缺,目前隔離人數市警局有132人,舊金山市消防局140人,交通局有167名員工,另有市府250一般員工。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。