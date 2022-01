San Mateo縣聯合高中校區暫停追蹤密切接觸者（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

San Mateo縣聯合高中校區最近向家長發出訊息,指由於校內確診的教師和學生人數太高,因此暫停追蹤他們的密切接觸者。

San Mateo縣聯合高中校區發言人說,由於最近急增確診師生人數,校區決定暫時停止發出有關校內確診個案的通知,以及暫停追蹤密切接觸者,將人力轉移到增加檢測、代課與家長學生溝通等的工作,也會著重要求師生戴防護力高的口罩,等待人手恢復通知及追蹤密切接觸者的服務。

報導指,該校區截止上星期有357名師生確診,,比兩星期前高7%。

同一個縣另一個校區,San Mateo-Foster City聯合校區曾通知家長說,由於確診個案太多,因此要暫停追蹤密切接觸者,但是校區主席Diego Ochoa週二發聲明指,由於好多家長表示對此決定感到憂慮,因此決定調動職員去恢復追蹤工作,以及恢復發出確診通知信。

校區週一表示,冬季學期至今,有大約115宗確診,該校區都有為師生提供免費檢測服務。

