San Mateo縣聯合高中校區暫停追蹤密切接觸者（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

San Mateo縣聯合高中校區最近向家長發出訊息，指由於校內確診的教師和學生人數太高，因此暫停追蹤他們的密切接觸者。

San Mateo縣聯合高中校區發言人說，由於最近急增確診師生人數，校區決定暫時停止發出有關校內確診個案的通知，以及暫停追蹤密切接觸者，將人力轉移到增加檢測、代課與家長學生溝通等的工作，也會著重要求師生戴防護力高的口罩，等待人手恢復通知及追蹤密切接觸者的服務。

報導指，該校區截止上星期有357名師生確診，，比兩星期前高7%。

同一個縣另一個校區，San Mateo-Foster City聯合校區曾通知家長說，由於確診個案太多，因此要暫停追蹤密切接觸者，但是校區主席Diego Ochoa週二發聲明指，由於好多家長表示對此決定感到憂慮，因此決定調動職員去恢復追蹤工作，以及恢復發出確診通知信。

校區週一表示，冬季學期至今，有大約115宗確診，該校區都有為師生提供免費檢測服務。

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