Palo Alto聯合學區呼籲家長到學校擔任義工（視頻）

由於Omicorn病例激增,許多老師請假,造成教師嚴重短缺,為了讓學校能夠持續運作,Palo Alto聯合學區懇請家長到學校擔任義工,短短時間內有600多名家長報名。

學區星期天發起「1 Palo Alto」,短短20分鐘,有50位家長報名,到週二已經有670名家長報名。

學區總監說,目前最大的挑戰仍是每個課堂都要有老師,但學區仍致力於在家長的幫助下保持親身授課,家長可以選擇一些較輕的工作,像是清空垃圾桶和擦桌子,監督午餐或在教室裡幫助老師。

Palo Alto學區總監Don Austin說:「義工不能當代課老師,但是起碼可以讓我們併班,有足夠的大人在教室內監督,也能夠提供協助。」

學區總監說,家長必須提供疫苗證明,以及戴口罩,但不需要做背景調查或指紋鑑定,因為家長不會單獨跟學生相處。

請家長幫忙的目的就是,希望能夠在疫情下維持親身授課。

Austin說:「沒有什麼可以讓我們關閉,不論是州或縣的命令,如果他們這樣做,他們等著看,我們會保持開放。」

東灣El Cerrito Korematsu初中部分老師週二待在家裡抗議學校缺乏新冠病毒安全規程,有家長週二前往學校,發現秩序出乎意料的良好,有家長及代課老師來幫忙。

學區總監表示,如果教師感染新冠病毒,可以請病假,但是煽動其他老師一起缺課,是無法接受的。

有鑑於嚴重的教師缺,州長紐森簽署行政命令,放寬代課老師的限制,也讓退休教師更容易回學校代課。

