【KTSF】

奧克蘭(屋崙)華埠一名婆婆,週一早上在街上被人推倒,過程被閉路電視鏡頭拍下,警方尋求公眾提供線索找事主。

警方表示,在週一上午10點幾,接到舉報指一名70幾歲,身材瘦削的華裔婆婆,在9街夾Franklin街附近被一名男人從後推倒,該名男人之後逃逸。

有目擊者拍到懷疑是匪徒的照片,警方將本案列作虐老及襲擊導致他人嚴重受傷案處理。

有目擊者說婆婆的腳擦傷,事後自行離開現場,警方希望尋求公眾線索找該名婆婆,請致電(510) 238-3728通知警方。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。