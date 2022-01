CDC指南教大家在家做新冠檢測正確方法

【KTSF 尹晉豪報導】

最新聯邦疾病防控中心(CDC)指南說,在家做檢測,可能比去診所或實驗室做更方便,不如看看正確的使用方法。

配帶好口罩,保持社交距離,疫苗和加強針是防止新型冠狀病毒傳播的最佳方法,但是要知道你是否被感染,亦是對抗這種流行病的方法,所以檢測同時重要。

有個方法你可以避免排長龍,那就是你可以在家快速測試,原因是你可能已感染,或中招卻沒有病徵,所以在家快速測試可以幫到你。

CDC建議,在接觸新冠狀病毒後的第五天做檢測,與此同時,CDC將分發5億個免費的居家測試套裝給全國,CDC將建立一個免費且簡單的系統,包括一個新網站,將這些居家測試包發給美國人。

但怎麼樣才是正確的使用方法?CDC稱,用一枝棉花棒,之後在每個鼻孔,深約0.5到4分之3英寸弄5個大圓圈,然後把它放在試劑中,接著在指定時間內去看測試的結果。

如果測試結果為陽性,中心建議在症狀出現後隔離10天,如果結果為陰性,就可以停止隔離,但CDC建議在之後的10天內,在其他人面前都需要戴口罩。

