CDC指南教大家在家做新冠檢測正確方法

【KTSF 尹晉豪報導】

最新聯邦疾病防控中心（CDC）指南說，在家做檢測，可能比去診所或實驗室做更方便，不如看看正確的使用方法。

配帶好口罩，保持社交距離，疫苗和加強針是防止新型冠狀病毒傳播的最佳方法，但是要知道你是否被感染，亦是對抗這種流行病的方法，所以檢測同時重要。

有個方法你可以避免排長龍，那就是你可以在家快速測試，原因是你可能已感染，或中招卻沒有病徵，所以在家快速測試可以幫到你。

CDC建議，在接觸新冠狀病毒後的第五天做檢測，與此同時，CDC將分發5億個免費的居家測試套裝給全國，CDC將建立一個免費且簡單的系統，包括一個新網站，將這些居家測試包發給美國人。

但怎麼樣才是正確的使用方法？CDC稱，用一枝棉花棒，之後在每個鼻孔，深約0.5到4分之3英寸弄5個大圓圈，然後把它放在試劑中，接著在指定時間內去看測試的結果。

如果測試結果為陽性，中心建議在症狀出現後隔離10天，如果結果為陰性，就可以停止隔離，但CDC建議在之後的10天內，在其他人面前都需要戴口罩。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。