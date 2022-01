【有線新聞】

美國三大航空公司指,中國以防疫為由禁止其航班入境,多班飛往上海航班被迫取消。

被取消的包括,美國航空本月底至下月初六班由達拉斯-沃恩堡飛往上海的航班;聯合航空本月稍後由舊金山(三藩市)出發的六班航班,以及達美航空周五往上海的班機。

業內人士稱去年12月下旬,抵達中國的航班上,部分乘客確診新型肺炎後,中國下令取消航班。

美國航空表示,正在與美中官員討論解決方法,盡量減少對旅客的影響。

