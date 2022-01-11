專家分享預防冬季火警的安全貼士（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

在一週內，東北部發生兩場致命火災，包括上週三在費城發生，及週日在紐約發生的，同大家講講預防冬季火警的安全提示。

一週內，東北部發生兩場致命火災，加起來超過30人死亡，數10人受傷。

美國消費品安全委員會主席Alex Hoehn-Saric說：「每年約有1,700宗火災是由暖風機引起的。」

而週日在紐約發生的火警，當局懷疑是由暖風機造成，美國消費品安全委員會目前，正在與紐約的地方當局合作，以確定加該暖風機否有缺陷，安全倡導者說使用者亦要正確使用。

Hoehn-Saric說：「暖風機應該放在平坦的表面上，這樣它們就不會翻倒，要直接插入牆上的插頭，而不是插入外置電源拖板。」

使用暖風機時，應該與任何可能燃燒的物體保持3英尺的距離，選擇有恆溫器和有過熱保護的暖風機，並選擇有合格測試的印章，暖風機要有自動關閉功，當你離開房間或上床睡覺時，應緊記關閉它們，並拔下插頭。

除了暖風機，還有其他引起火災危險。

美國紅十字會代表Katie Wilkes說：「僅在2022年的首9天，紅十字就回應了全國1,600多宗家庭火災緊急情況。」

保護家人的最佳方式，在家中的每一層都安裝煙霧報警器，並每月做測試一次，記得每年至少更換一次電池，制定應急計劃並要實踐它。

Wilkes說：「確保你有兩種方法可以離開，家中的每個房間，並要選擇一個與你家相距安全距離的集合地點。」

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