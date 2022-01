專家分享預防冬季火警的安全貼士（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

在一週內,東北部發生兩場致命火災,包括上週三在費城發生,及週日在紐約發生的,同大家講講預防冬季火警的安全提示。

一週內,東北部發生兩場致命火災,加起來超過30人死亡,數10人受傷。

美國消費品安全委員會主席Alex Hoehn-Saric說:「每年約有1,700宗火災是由暖風機引起的。」

而週日在紐約發生的火警,當局懷疑是由暖風機造成,美國消費品安全委員會目前,正在與紐約的地方當局合作,以確定加該暖風機否有缺陷,安全倡導者說使用者亦要正確使用。

Hoehn-Saric說:「暖風機應該放在平坦的表面上,這樣它們就不會翻倒,要直接插入牆上的插頭,而不是插入外置電源拖板。」

使用暖風機時,應該與任何可能燃燒的物體保持3英尺的距離,選擇有恆溫器和有過熱保護的暖風機,並選擇有合格測試的印章,暖風機要有自動關閉功,當你離開房間或上床睡覺時,應緊記關閉它們,並拔下插頭。

除了暖風機,還有其他引起火災危險。

美國紅十字會代表Katie Wilkes說:「僅在2022年的首9天,紅十字就回應了全國1,600多宗家庭火災緊急情況。」

保護家人的最佳方式,在家中的每一層都安裝煙霧報警器,並每月做測試一次,記得每年至少更換一次電池,制定應急計劃並要實踐它。

Wilkes說:「確保你有兩種方法可以離開,家中的每個房間,並要選擇一個與你家相距安全距離的集合地點。」

