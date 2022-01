【有線新聞】

世衛指,現有的新型肺炎疫苗可能需要更新成分,以有效對抗Omicron等病毒變種,又警告歐洲在兩個月內,可能會有過半人口感染Omicron。

歐洲在2022年首星期,錄得逾700萬宗新型肺炎個案,比半個月前增加超過一倍。Omicron病例正由西歐,快速向東蔓延。世衛按這個速度估算,歐洲在兩個月內會有過半人口感染Omicron變種病毒。

世衛又強調,病毒變異得很快,目前不能將新型肺炎視作普通流感般的風土病。

