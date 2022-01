美國為垂死病人移植豬心 全球首例

【有線新聞】

美國一名垂死的心臟病人接受豬心移植手術,是全球首例。病人手術後三日情況良好,無出現排斥,豬心已經運作供血。而手術用的豬心,來自基因改造豬,為等待器官移植的病人帶來希望。

患有嚴重心臟病的本內特,最近一個月多一直臥床,要依靠維生儀器。再無新心臟,最多只有半年壽命。但57歲的他已虛弱到根本不適合做任何人體器官移植手術。基因改造豬心成為醫生為本內特續命的最後一試。

在上周五為本內特換豬心,這個既突破同時屬實驗性質的手術歷時8小時,在美國馬里蘭州巴爾的摩進行。手術後首48小時的關鍵時期過去,本內特沒任何異樣,既無排斥反應,亦沒有感染可能由豬傳染予人體的病毒。而移植到他體內的豬心亦已開始「工作」,為本內特供血,下一步是為他拔掉人工心肺機。

這次手術用的心臟,本來的「豬主人」是基因改造豬,10個基因經過修改,當中4個基因的功能被關閉,避免移植後出現排斥和繼續生長變大。而加入的6個人體基因,讓器官更能適應人體免疫系統。

這次異種移植手術本身已是大突破,而手術前用以保存豬心的灌流器,以及手術後抑制免疫系統的抗排斥藥,亦是新研製。

美國有醫生去年10月成功移植豬腎至腦死亡的人體,移植豬心為病人續命就是首次。這次亦由上次修改豬腎基因的團隊提供豬心。

由於容易養殖,豬的不少部位廣泛用於人體移植手術,例如心和皮膚。本內特10年前亦曾接受豬的心瓣移植,在器官捐贈供不應求的美國,每天就有17人,因為等不及器官移植而離世。

雖然有醫生認為,豬心移植人體的手術普及化,仍有漫漫長路,但這次突破已為不少本以為只有死路一條的人,帶來希望。

