美國日增逾140萬確診再創新高 西班牙倡把新型肺炎當流感毋須上報

美國疫情持續,單日再多141萬人染病,再創新高。據報當局考慮建議民眾改戴防護級別更高的N95口罩。感染率同樣創新高的西班牙,計劃把新型肺炎監測工作當作一般流感處理,並推動其他歐盟成員仿傚。

全球疫情重災區美國,在Omicron肆虐下,周一再多超過141萬人確診,再創單日新高。七天平均確診人數同樣破紀錄,逾73萬人中招,較兩周前多超過兩倍。

當地因新型肺炎的每天住院人數亦已超越對上一個冬季的高峰,有14.2萬人留醫。但在Omicron蔓延下相信留醫人數仍未見頂,月底可能會增加一倍。

據報疾控中心正考慮更新戴口罩指引,建議民眾全日改戴醫護專用、具高度防護的N95或KN95口罩,預防高度傳染的Omicron。有別前年最初公布的指引,當時因N95口罩短缺,只建議戴普通口罩或用布等衣物遮蓋面部。

正值第六波疫情的西班牙,在Omicron變種肆虐下確診數字仍未到頂。過去兩周感染率創新高,每10萬人便有近3千人確診,是自去年12月以來增加逾十倍。不過隨著新型肺炎死亡率下降,西班牙政府制定新方案,未來會把新型肺炎,改為當作一般流感等呼吸道疾病監測。

新方案下,當局不再公布單日確診宗數,也不會為出現輕微病徵的人作檢測,只會由專業醫護團隊,按統計推算感染數字,目標是創建具統計意義數據、包括收集全國各地統計,以推斷輕症和重症的傳播方式。

首相桑切斯相信,疫情大流行已到可用不同的因素來估計疫情演變。希望歐盟成員國仿傚西班牙,放棄追蹤疫情。

愈來愈多企業強制員工打針,避免Omicron變種影響公司運作,其中英國宜家家居員工因接觸確診者要自我隔離,但未接種疫苗,只會獲每周不足100英鎊的法定有薪病假,是全額的近四分之一。因懷孕和獲醫生證明不能打針的人除外。

