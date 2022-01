Santa Clara縣議員提案將精神健康和毒品濫用列公共健康危機（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有鑑於疫情期間,民眾的精神健康問題惡化,聖塔克拉拉縣兩名縣議員提案,建議縣議會通過該縣的精神健康和毒品濫用問題,成為公共健康危機,並推出新計畫幫助需要治療的人士。

聖塔克拉拉縣議員Susan Ellenberg和李洲曉(Otto Lee),週一和聖塔克拉拉縣法官Stephen Manley,以及一群精神健康關注組織,刻意選在該縣的精神健康治療機構前,共同呼籲縣議會在週二的會議上,通過將聖縣的精神健康和毒品濫用問題列為公共健康危機。

李洲曉說:「很多人要取得心理治療的時候,沒有真正好的醫院和對待,變成他們好像無家可歸,被人拉去像監房一樣,才能受到心理上的治療,這是非常不能接受的情況。」

Manley法官指出,很多有精神健康問題的人,由於缺乏相關資源,無法得到需要的治療和服務。

Manley法官說:「當他們從監獄或醫院獲釋,我們就是沒有足夠的給他們,我們的工作量極為短缺,我們也沒有機構可以容納,也沒有住房提供。」

關注人士呼籲縣議會通過一個資源整合的新計畫,來幫助這些弱勢群體,否則最終這些人還是會回到監獄。

Manley法官說:「這個新計劃允許縣府,將聯邦撥款用在提供內部接觸,我的意思是來自健康領域或社區幫助的提供者,可以進入到監獄,在他們獲釋前就展開治療,他們也可以轉介他們離開監房後到治療設施或計畫,這裡的整個概念是,如果我們不學習怎麼,讓他們參與治療,最終唯一的替代方案就是監獄。」

提案議員表示,新冠疫情對精神健康的影響很大,讓有關問題更加惡化。

李洲曉說:「很多人不能去上班和外出的時候,變成心理方面的影響非常大,除了成人之外,很多小孩子變成不能到課堂讀書,只能用zoom等讀書方法,當然在成績方面已經看得到,今年的成績,我們在州內的成績跌得很快,所以在這個情況下,我們一定要盡快將這類嚴重的問題解決。」

週一宣布的提案建議,將縣府所有資源整合,真正幫助到有精神治療需求的人,提案將在週二提交聖塔克拉拉縣議會表決,預計5位縣議員都會支持。

