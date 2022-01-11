Santa Clara縣議員提案將精神健康和毒品濫用列公共健康危機（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有鑑於疫情期間，民眾的精神健康問題惡化，聖塔克拉拉縣兩名縣議員提案，建議縣議會通過該縣的精神健康和毒品濫用問題，成為公共健康危機，並推出新計畫幫助需要治療的人士。

聖塔克拉拉縣議員Susan Ellenberg和李洲曉（Otto Lee），週一和聖塔克拉拉縣法官Stephen Manley，以及一群精神健康關注組織，刻意選在該縣的精神健康治療機構前，共同呼籲縣議會在週二的會議上，通過將聖縣的精神健康和毒品濫用問題列為公共健康危機。

李洲曉說：「很多人要取得心理治療的時候，沒有真正好的醫院和對待，變成他們好像無家可歸，被人拉去像監房一樣，才能受到心理上的治療，這是非常不能接受的情況。」

Manley法官指出，很多有精神健康問題的人，由於缺乏相關資源，無法得到需要的治療和服務。

Manley法官說：「當他們從監獄或醫院獲釋，我們就是沒有足夠的給他們，我們的工作量極為短缺，我們也沒有機構可以容納，也沒有住房提供。」

關注人士呼籲縣議會通過一個資源整合的新計畫，來幫助這些弱勢群體，否則最終這些人還是會回到監獄。

Manley法官說：「這個新計劃允許縣府，將聯邦撥款用在提供內部接觸，我的意思是來自健康領域或社區幫助的提供者，可以進入到監獄，在他們獲釋前就展開治療，他們也可以轉介他們離開監房後到治療設施或計畫，這裡的整個概念是，如果我們不學習怎麼，讓他們參與治療，最終唯一的替代方案就是監獄。」

提案議員表示，新冠疫情對精神健康的影響很大，讓有關問題更加惡化。

李洲曉說：「很多人不能去上班和外出的時候，變成心理方面的影響非常大，除了成人之外，很多小孩子變成不能到課堂讀書，只能用zoom等讀書方法，當然在成績方面已經看得到，今年的成績，我們在州內的成績跌得很快，所以在這個情況下，我們一定要盡快將這類嚴重的問題解決。」

週一宣布的提案建議，將縣府所有資源整合，真正幫助到有精神治療需求的人，提案將在週二提交聖塔克拉拉縣議會表決，預計5位縣議員都會支持。

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