聖荷西過百萬房子外牆瓦礫突然掉落（視頻）

聖荷西一間價值過百萬的房子,外牆的瓦片突然間掉落,幸虧無人受傷,但是導致了房主受到不小的損失,他們還擔心住宅的安全情況。

聖荷西Communication Hill的一間住宅曾在2018年出現過外牆瓦片墜落的事件,當時屋主花費了很多錢去修復。

誰能想到3年多的時間過去了,瓦片又開始掉落了。

最近的下雨天氣,導致這間房子外牆上的不少瓦片紛紛掉落。

不願意透露身份的屋主,分享了一些他家後院瓦片掉落的照片。

這些瓦片切開銅質的水管,導致漏水,這個社區有至少3間房子,近幾個星期都出現了類似的問題,掉落或者鬆動的外牆瓦片引發了危險情況。

這已經不是第一次發生了,在這些價值過百萬美元的房子剛剛建成之後,也就是在2017年就出現過這種極為危險的事件,本來為房子外觀錦上添花的瓦片,開始紛紛掉落,KB Home是這個社區的建築商,他們不得不再次僱傭專業人員,對近70間房子進行維修。

建築商在接受採訪時表示,他們已經知悉這種問題,並表示KB Home致力於保障客戶的安全並讓客戶滿意。

有房子受損的鄰居表示,維修已經破損的外牆,只是解決這一問題的一小部分,這些瓦片都很沉重,需要被認真檢查。

