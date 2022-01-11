聖荷西過百萬房子外牆瓦礫突然掉落（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

聖荷西一間價值過百萬的房子，外牆的瓦片突然間掉落，幸虧無人受傷，但是導致了房主受到不小的損失，他們還擔心住宅的安全情況。

聖荷西Communication Hill的一間住宅曾在2018年出現過外牆瓦片墜落的事件，當時屋主花費了很多錢去修復。

誰能想到3年多的時間過去了，瓦片又開始掉落了。

最近的下雨天氣，導致這間房子外牆上的不少瓦片紛紛掉落。

不願意透露身份的屋主，分享了一些他家後院瓦片掉落的照片。

這些瓦片切開銅質的水管，導致漏水，這個社區有至少3間房子，近幾個星期都出現了類似的問題，掉落或者鬆動的外牆瓦片引發了危險情況。

這已經不是第一次發生了，在這些價值過百萬美元的房子剛剛建成之後，也就是在2017年就出現過這種極為危險的事件，本來為房子外觀錦上添花的瓦片，開始紛紛掉落，KB Home是這個社區的建築商，他們不得不再次僱傭專業人員，對近70間房子進行維修。

建築商在接受採訪時表示，他們已經知悉這種問題，並表示KB Home致力於保障客戶的安全並讓客戶滿意。

有房子受損的鄰居表示，維修已經破損的外牆，只是解決這一問題的一小部分，這些瓦片都很沉重，需要被認真檢查。

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