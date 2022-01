【KTSF】

奧克蘭(屋崙)有一位90歲華裔婆婆失蹤,警方呼籲目擊者提供線索尋人。

警方報告指,該名姓梁的婆婆(Yim Leung),最後一次被見是於週一早上10點在Minna Avenue 3100號路段,家人說她當時正前往教堂,但沒有回家。

梁婆婆身高4呎9吋、70幾磅,身體和精神狀態良好,有線索的人士,請致電(510) 238-3641通知警方。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。