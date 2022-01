紐森公布加州財政預算案 建議為無證移民提供健保（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

加州州長紐森週一公佈下年度財政預算案,包括如何運用457億元的破紀錄盈餘,重點放在抗疫措施、無家可歸、公共安全和醫療健保等5個範疇,預算案建議減稅,並向州內所有低收入居民,包括無證移民提供健保,如果預算案獲得州議會通過,將創全國先河。

紐森週一公佈2022-23年度2864億元財政預算案。

紐森說:「這是預算案的5個焦點範疇,有些人稱之為關乎存在的氣候變化和新型肺炎疫情,但廣義來說無家可歸和生活費也是,以及公共安全都是人們關注重點。」

為應對新一波由Omicron變種引發的疫情,紐森要求州議會立即通過約14億元的緊急撥款抗疫,這會是下年度預算案27億元抗疫經費的一部分,這27億元的抗疫撥款包括12億元擴大檢測,例如延長檢測站服務時間,向學校提供更多居家快速檢測盒,又會撥款增加疫苗接種站和醫院人手和疫苗宣導工作。

至於無家可歸者問題,繼去年的120億元撥款,紐森建議下年度撥款20億元在精神健康服務、房屋和清理無家可歸者營地,加上去年的撥款,預計將可創造合共5.5萬個新房屋單位和治療額。

氣候變化方面,預算案包括7.5億元應對乾旱,6.48億支援消防員和增購設備應對山火,以及12億元用在森林管理。

紐森承諾將減少加州對石化燃料的依賴,將投入數以十億元計,在科研、清潔能源汽車和綠色行業的職業培訓。

在公共安全範疇,紐森建議撥款2.5億給地方執法部門,和成立新的專責小組,打擊有組織的集體搶劫案,並為受影響的小商業提供補助,又會成立一支全州範圍的新檢控小組,起訴不法分子。

對抗通脹方面,紐森建議暫緩原定7月1日生效的汽油稅加價,用4,500萬元推廣旅遊業,減免新成立公司的註冊費,並用2,600萬元為新公司提供技術支援,又會為疫情下艱苦經營的小商業提供補助和稅務減免。

預算案亦建議撥款增加託兒服務額和暑期班,減輕家長的負擔。

紐森建議2024年起,為州內所有低收入居民,包括無證移民提供醫療健保,每年的開支約為22億元。

未來幾個月,紐森將與州議員就預算案討價還價,5月份將提出一份更新版,預算案需獲州議會通過才可以在7月生效。

