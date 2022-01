【KTSF】

聯邦政府週一宣佈,從本週六開始,將要求私人健保公司每月為投保人提供最多8次家庭新型肺炎測試,投保人可以免費購買家庭測試套件,或提交收據向健保公司報銷。

一個4人家庭每月最多可以報銷32次測試,至於由醫療服務提供者執行的PCR檢測和快速檢測,將繼續無限制,完全由保險承擔。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。