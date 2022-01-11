美國2021年溫室氣體排放量激增 或無法實現減排目標

【KTSF 尹晉豪報導】

美國2021年溫室氣體排放量激增，或無法實現政府定下的氣候目標。

諮詢機構榮鼎公司Rhodium Group分析顯示，與2020年相比，全國經濟範圍的溫室氣體排放量增加了6.2%，由於疫情引發的美國的溫室氣體，2020年排放量大幅下降，不過疫情其後舒緩，2021年的排放量，與2019年的水平相較減少了5%。

2021年排放量增加，主要與天然氣價格上漲，許多發電廠改用燃煤有關，美國2021年全年發電用煤增加了約17%，這個亦是自2014年以來首次增加。

此外，專家表示，總統拜登以2005年為基準，美國將於2030年前減排溫室氣體50％到52％，如果當前情況繼續，美國將無法實現拜登政府定下的氣候目標。

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