美國2021年溫室氣體排放量激增 或無法實現減排目標

【KTSF 尹晉豪報導】

美國2021年溫室氣體排放量激增,或無法實現政府定下的氣候目標。

諮詢機構榮鼎公司Rhodium Group分析顯示,與2020年相比,全國經濟範圍的溫室氣體排放量增加了6.2%,由於疫情引發的美國的溫室氣體,2020年排放量大幅下降,不過疫情其後舒緩,2021年的排放量,與2019年的水平相較減少了5%。

2021年排放量增加,主要與天然氣價格上漲,許多發電廠改用燃煤有關,美國2021年全年發電用煤增加了約17%,這個亦是自2014年以來首次增加。

此外,專家表示,總統拜登以2005年為基準,美國將於2030年前減排溫室氣體50%到52%,如果當前情況繼續,美國將無法實現拜登政府定下的氣候目標。

