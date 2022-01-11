舊金山華埠散房女住戶述說染疫後苦況（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠一個散房家庭接受本台專訪時指出，家裡有一個人本月初確診，但政府拒絕安排確診者入住酒店檢疫，後來家裡再有一個人確診，這個家庭唯有自己出錢，將唯一未受感染的未成年成員送到酒店隔離，有社區組織呼籲市府，對於受感染的散房居民提供迅速的服務。

華埠散房居民陳小姐說：「我們是上下床，前幾晚我最辛苦，為了避免我傳染給媽媽和妹妹，我戴著口罩睡覺。」

陳小姐和母親和妹妹居住在一個狹小的華埠散房房間，廁所、浴室和廚房都要與其他住客共用，本月初陳小姐確診新型肺炎，這個家庭曾主動致電要求衛生局提供隔離檢疫的酒店房間，但遲遲沒有回應，幾天之後陳小姐的媽媽陳女士也確診染疫。

陳女士說：「很辛苦，喉嚨好像火燒一樣，咳嗽得很厲害。」

陳女士表示，衛生局告訴他們沒有資格入住酒店隔離。

陳女士說：「市府部門說，我們有瓦遮頭，有一間房住的就不可以，要那些露宿街頭的才可以。」

而禍不單行，陳女士為鄰居著想，告訴鄰居自己確診，希望大家小心，可是反被鄰居排斥。

陳女士說：「隔壁房間的人又不讓我去廚房，又不讓我去廁所和浴室，我真的很困難，（平常你要用洗手間怎辦？）我沒有辦法，我急的時候也得去，他罵我也要去，拿消毒藥水噴灑後再去，（但不讓你用廚房？）是的。」

家裡唯一未染病的就是14歲的妹妹，家人為了保護她，向親戚借錢送妹妹到酒店隔離。

陳女士說：「我的小女兒未夠年齡，只得14歲，未成年，我必須讓她出去，可是我很擔心她。」

陳小姐說：「是我帶著病幫她登記住酒店，因為她未夠年齡，我身為姐姐，我帶著病和她一起去酒店登記入住。」

這個家庭曾向華協中心求助，而華協的職員也聯繫市參事佩斯金的辦事處，雙方都多次聯絡衛生局。

華協中心資深社區組織員陳嘉琪（Karen Chan）說：「在這個案，我真的覺得是否要等到整棟散房所有的住客都受感染，衛生局才提供酒店房間給散房家庭，其實這些家庭也是高危的，你沒有進去過，就不知道裡面有多擠逼，衛生局在這些情況下，可以有更迅速的反應，而非等這麼多天，家庭跟我說，是否要在大廈裡面等死，才有人幫助呢？」

衛生局的職員後來回覆這個家庭時表示，今個星期三開始會提供熱餐，這戶家庭表示，政府對於受疫情影響的散房居民做得不足夠。

陳女士說：「對我們很不好，好像很歧視我們，反而我們有納稅和做工的，反而不幫助我們，反而幫助無家可歸者不做工的人。」

陳小姐說：「我們現在工又停了，沒有工作，還要支付我妹妹隔離的費用，如果早一點送我去隔離，就可以避免這麼多的麻煩，就不會傳染給媽媽。」

本台嘗試聯繫舊金山衛生局，暫時沒有回覆。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。