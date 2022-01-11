Fremont聯合學區寒假結束學生返校上課（視頻）

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Omicron變種快速傳播，讓許多學區措手不及，東灣Fremont聯合學區週一寒假結束後返校，情況如何？

第一天回校，情況如何呢？有學生說，很多同學沒有返校，可能感染了在等待檢測結果。

Fremont聯合學區上個星期發出3萬個快篩劑，讓學生返校前快篩，結果造成大塞車，及數小時的等候領取。

一名家長說，整個寒假都待在家，所以不擔心返校上課。

家長Maria Arias說：「校方知道該怎麼做，保持距離、注射疫苗、戴口罩，不擔心，看起來似乎跟平常一樣。」

學區表示，週一的出席率比往常低，這已經是預料中的事，因為很多學生在等待測試的結果。

另外，在東灣Richmond市West Contra Costa聯合學區連續第二天停課，在學區辦公室提供學生家長檢測，以便星期二返校，結果大排長龍，繞了好幾個街口，有人等了兩小時，已經有1200人在這個地方完成檢測。

學區表示，整個星期都會提供檢測，但是家長要預約。

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