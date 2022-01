Fremont聯合學區寒假結束學生返校上課（視頻）

【KTSF】

Omicron變種快速傳播,讓許多學區措手不及,東灣Fremont聯合學區週一寒假結束後返校,情況如何?

第一天回校,情況如何呢?有學生說,很多同學沒有返校,可能感染了在等待檢測結果。

Fremont聯合學區上個星期發出3萬個快篩劑,讓學生返校前快篩,結果造成大塞車,及數小時的等候領取。

一名家長說,整個寒假都待在家,所以不擔心返校上課。

家長Maria Arias說:「校方知道該怎麼做,保持距離、注射疫苗、戴口罩,不擔心,看起來似乎跟平常一樣。」

學區表示,週一的出席率比往常低,這已經是預料中的事,因為很多學生在等待測試的結果。

另外,在東灣Richmond市West Contra Costa聯合學區連續第二天停課,在學區辦公室提供學生家長檢測,以便星期二返校,結果大排長龍,繞了好幾個街口,有人等了兩小時,已經有1200人在這個地方完成檢測。

學區表示,整個星期都會提供檢測,但是家長要預約。

