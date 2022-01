灣區檢測站出現長長車龍 加州確診率達22.1%

【KTSF 張麗月報導】

加州新型肺炎確診個案不斷上升,至今新症案例有超過30.8萬宗,升幅是5.5%,確診率達22.1%,面對Omicron疫情,對病毒檢測的需求也激增,許多檢測站都大排長龍,由於人手短缺問題,舊金山(三藩市)有4處檢測站減少檢測量,週一下午由於全國電腦出現故障,舊金山有6處檢測站也要關閉。

東灣Hayward的病毒檢測站出現長長的車龍,舊金山方面,由於有部份工作人員染疫請病假,以及實驗室處理檢測過程需要時間,導致人手短缺,有四個檢測站要暫時縮短開放時間,預料每天減少大約250個檢測,原本每天平均可以檢測6千次。

另外,由於全國電腦出現故障,舊金山有6個檢測站週一要關閉,分別位於Alemany 7th/Brannan街、東南健康中心20 Norton街、Ella Hill Hutch和Bayview Opera House。

不過,San Mateo縣就會擴大位於San Bruno診所的檢測量,每天額外增加500個檢測。

另外,Milpitas聯合校區原本計劃本星期提供網上授課,但在週末校區決定改為返校上課。

Santa Clara縣公共衛生局局長表示,他們鼓勵學生返校上課,也必須確保學生在安全環境下上課,當局認為遙距授課可以影響學生的精神和身心健康,不及親身上課好。

有家長也表示,網上授課,很難令學生在家中專心上課,況且家長要花許多時間在旁幫他們。

