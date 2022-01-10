CDC更新K至12年級防疫指南（視頻）

January 10, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

新型肺炎疫情爆發以來，有近8.2萬名兒童因染疫而住院，聯邦疾控中心（CDC）更新有關K至12年級的校園防疫最新指南，另外，聯邦食品及藥物管理局（FDA）授權縮短Moderna第二針同第三針之間的時間。

目前全美單日平均新症超過60萬宗，而入院人數亦接近最高位。

CDC總監Rochelle Walensky說：「Omicron已迅速成為主要變種病毒，病例大幅增加，它發病率比我們在整個大流行期間任何時候都要高。」

在新一波疫情繼續攀升之際，近8.2萬名兒童因染疫而住院。

Walensky說：「這很可能是因為外面有更多確診，當我們看到他們周圍有更多的確診時，我們的孩子更容易受到感染。」

兒童確診創新高，CDC更新在K-12年級學校的預防病毒傳播指引，未接種疫苗的兒童，如果曾經暴露於病毒，應至少隔離5天，受感染的學生、教師和職員，亦應至少隔離5天，在之後的5日要戴口罩。

CDC同時敦促學校取消一些課外活動和體育活動，或改為網課，以減少面對面接觸機會。

一些美國衛生專家說，與新型肺炎共存，可能是意味著要有應付特定變種的疫苗。

疫苗開發辦公室前主任Rick Bright說：「如果我們更新我們的疫苗，來匹配Omicron變種，我們不僅能重新建立強大的免疫力，還可以為下一次變種病毒做更好的準備。」

另一方面，FDA授權18歲或以上人士可以在接種第2針5個月後打Moderna加強針，比原先縮短一個月。

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