CDC更新K至12年級防疫指南（視頻）

新型肺炎疫情爆發以來,有近8.2萬名兒童因染疫而住院,聯邦疾控中心(CDC)更新有關K至12年級的校園防疫最新指南,另外,聯邦食品及藥物管理局(FDA)授權縮短Moderna第二針同第三針之間的時間。

目前全美單日平均新症超過60萬宗,而入院人數亦接近最高位。

CDC總監Rochelle Walensky說:「Omicron已迅速成為主要變種病毒,病例大幅增加,它發病率比我們在整個大流行期間任何時候都要高。」

在新一波疫情繼續攀升之際,近8.2萬名兒童因染疫而住院。

Walensky說:「這很可能是因為外面有更多確診,當我們看到他們周圍有更多的確診時,我們的孩子更容易受到感染。」

兒童確診創新高,CDC更新在K-12年級學校的預防病毒傳播指引,未接種疫苗的兒童,如果曾經暴露於病毒,應至少隔離5天,受感染的學生、教師和職員,亦應至少隔離5天,在之後的5日要戴口罩。

CDC同時敦促學校取消一些課外活動和體育活動,或改為網課,以減少面對面接觸機會。

一些美國衛生專家說,與新型肺炎共存,可能是意味著要有應付特定變種的疫苗。

疫苗開發辦公室前主任Rick Bright說:「如果我們更新我們的疫苗,來匹配Omicron變種,我們不僅能重新建立強大的免疫力,還可以為下一次變種病毒做更好的準備。」

另一方面,FDA授權18歲或以上人士可以在接種第2針5個月後打Moderna加強針,比原先縮短一個月。

