舊金山發生汽車盜竊案 男子企圖追截被歹徒開槍

【KTSF】

舊金山（三藩市）靠近日落區的Golden Gate Heights，週三上午發生一宗汽車盜竊案，一名男子企圖追截，但卻遭到歹徒開槍。

閉路電視拍到的畫面中可以看到一位居民從家中跑出來，用手機拍下從貨車偷竊的兩名歹徒，事件發生在5日上午8點15分，事發地點是靠近Golden Gate Heights區，11 Avenue 靠近Ortega街的路段。

警方表示，這名男子向歹徒喊叫，歹徒乘坐另外一人的車逃離，期間有人開槍，但是沒有人受傷。

拍下這畫面的是鄰居Scott Cho的閉路電視，他說鄰居當時要拍下歹徒和他們的車牌，警方透露歹徒從車中拿走一些工具，Cho說沒有想到有人會為了偷工具而開槍。

附近一位鄰居表示，從亞利桑那州搬來，縱然老家多數人都有槍，但是面對這種事情發生，還是會感到害怕，而他家的閉路電視，也都拍到有人偷走家門外的兩台腳踏車。

Cho表示，一年半前自己的車也在家外被偷走，這裡的治安一向不錯，但是在過去4、5年改變了許多。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。